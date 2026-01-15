americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Retiran 964.000 minineveras Frigidaire tras informes de incendios

NUEVA YORK (AP) — Un distribuidor de electrodomésticos está ampliando un retiro de minineveras que ahora cubre aproximadamente 964.000 productos de la marca Frigidaire vendidos en Estados Unidos, tras múltiples informes de incendios.

Foto de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, que muestra a la minivera Frigidaire modelo EFMIS121. (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos via AP)
Foto de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, que muestra a la minivera Frigidaire modelo EFMIS121. (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos via AP) AP

Después de un retiro de alrededor de 634.000 minineveras el año pasado, Curtis International, con sede en Canadá, retiró el jueves adicionalmente 330.000 de otro modelo. Según un aviso publicado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, las neveras retiradas tienen componentes eléctricos que pueden provocar un cortocircuito e incendiar el plástico utilizado para fabricar el producto, lo que representa un riesgo de incendios y posibles quemaduras para los usuarios.

Las 330.000 minineveras Frigidaire ahora bajo retiro llevan el número de modelo EFMIS121 y se vendieron exclusivamente en Target. Según la Comisión, hasta la fecha se han vinculado seis incendios con estos productos.

La Associated Press contactó a Target y Curtis International para obtener más comentarios el jueves.

Las 634.000 minineveras retiradas el año pasado tenían los números de modelo EFMIS129, EFMIS137, EFMIS149 y EFMIS175. En ese momento, se informaron otros 26 incidentes que incluían sobrecalentamiento, derretimiento o incendio así como dos lesiones relacionadas con la inhalación de humo.

Se insta a los propietarios de las minineveras retiradas a dejar de usarlas de inmediato y visitar el sitio web de Curtis International para saber cómo solicitar un reembolso. Los consumidores elegibles deberán cortar el cable de alimentación de su producto, escribir "recall" con un marcador permanente en la puerta frontal de la nevera y enviar fotos a la empresa.

Curtis International afirma que las neveras retiradas se fabricaron entre enero de 2020 y diciembre de 2023. Las neveras del modelo EFMIS121 retiradas el jueves se vendieron tanto en tiendas físicas como en línea en Target por alrededor de 30 dólares, y los productos de la marca Frigidaire retirados el año pasado fueron vendidos por minoristas como Walmart y Amazon por entre 36 y 40 dólares, según la CPSC.

Curtis International tiene licencias para fabricar y distribuir una gama de productos electrónicos de consumo y electrodomésticos, incluidos algunos productos Frigidaire. Pero la marca Frigidaire más grande es propiedad del Grupo Electrolux, una empresa sueca.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter