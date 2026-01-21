Restos hallados cerca de volcán en Japón podrían ser de helicóptero estrellado

Compartir en:









Un helicóptero de rescate sobrevuela la zona cerca del cráter Nakadake del volcán Monte Aso en la prefectura Kumamoto de Japón, el 20 de enero del 2026. (Kyodo News via AP) AP

El helicóptero perdió contacto durante lo que debería haber sido un vuelo panorámico de 10 minutos sobre el Monte Aso en el sur de Japón el lunes, según un operador de vuelos y las autoridades locales.

La policía local informó que el martes se avistaron restos, posiblemente del helicóptero desaparecido, dentro del cráter de Nakadake, uno de los cinco picos del Monte Aso. Sin embargo, fuertes vientos y gases volcánicos dificultaron la operación de rescate, señalaron funcionarios del departamento de bomberos.

Takumi Morioka, director de la empresa de tours en helicóptero Takumi Enterprise, expresó durante una conferencia de prensa el miércoles que el piloto y los dos pasajeros no habían sido localizados y que podrían haber sobrevivido.

El año pasado, un helicóptero operado por la compañía realizó un aterrizaje de emergencia mientras volaba sobre el mismo volcán, hiriendo a tres personas a bordo, según un comunicado de prensa publicado en ese momento.

Los tours en helicóptero para ver el volcán alrededor del Monte Aso, que tuvo su última erupción en octubre de 2021, son una de las atracciones turísticas populares en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP