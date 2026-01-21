americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Restos hallados cerca de volcán en Japón podrían ser de helicóptero estrellado

TOKIO (AP) — Rescatistas avistaron restos podrían ser de un helicóptero turístico que transportaba a tres personas y que desapareció cerca de uno de los volcanes más activos de Japón, informaron las autoridades el miércoles.

Un helicóptero de rescate sobrevuela la zona cerca del cráter Nakadake del volcán Monte Aso en la prefectura Kumamoto de Japón, el 20 de enero del 2026. (Kyodo News via AP)
Un helicóptero de rescate sobrevuela la zona cerca del cráter Nakadake del volcán Monte Aso en la prefectura Kumamoto de Japón, el 20 de enero del 2026. (Kyodo News via AP) AP

El helicóptero perdió contacto durante lo que debería haber sido un vuelo panorámico de 10 minutos sobre el Monte Aso en el sur de Japón el lunes, según un operador de vuelos y las autoridades locales.

La policía local informó que el martes se avistaron restos, posiblemente del helicóptero desaparecido, dentro del cráter de Nakadake, uno de los cinco picos del Monte Aso. Sin embargo, fuertes vientos y gases volcánicos dificultaron la operación de rescate, señalaron funcionarios del departamento de bomberos.

Takumi Morioka, director de la empresa de tours en helicóptero Takumi Enterprise, expresó durante una conferencia de prensa el miércoles que el piloto y los dos pasajeros no habían sido localizados y que podrían haber sobrevivido.

El año pasado, un helicóptero operado por la compañía realizó un aterrizaje de emergencia mientras volaba sobre el mismo volcán, hiriendo a tres personas a bordo, según un comunicado de prensa publicado en ese momento.

Los tours en helicóptero para ver el volcán alrededor del Monte Aso, que tuvo su última erupción en octubre de 2021, son una de las atracciones turísticas populares en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter