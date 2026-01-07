americateve

Restablecen electricidad a miles de hogares en Berlín tras ataque que cortó el servicio varios días

BERLÍN (AP) — Los operarios restablecían el miércoles el suministro eléctrico a miles de hogares en Berlín tras cuatro días sin luz y a temperaturas bajo cero luego de un presunto ataque de extrema izquierda a líneas de alta tensión, informaron las autoridades.

Peatones, junto a la luz de un punto de ayuda habilitado por los bomberos en Berlín, Alemania, el 3 de enero de 2026, durante un apagón en el suroeste de la capital causado por un incendio. (Christoph Gollnow/dpa via AP)
Peatones, junto a la luz de un punto de ayuda habilitado por los bomberos en Berlín, Alemania, el 3 de enero de 2026, durante un apagón en el suroeste de la capital causado por un incendio. (Christoph Gollnow/dpa via AP) AP

Alrededor de 45.000 hogares y 2.200 negocios se quedaron sin electricidad el sábado por la mañana después de un incendio en un puente con cables de alta tensión sobre el canal Teltow, en el suroeste de la capital alemana, lo que afectó a unas 100.000 personas.

Las autoridades pudieron reconectar gradualmente a muchos a la red, pero se necesitaron varios días de trabajo para reparar los daños. Unas 25.500 viviendas y 1.200 negocios seguían sin electricidad el martes, la mayoría en el próspero distrito de Zehlendorf.

Fue el apagón más largo en la ciudad desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El operador de la red eléctrica de Berlín dijo que el servicio se estaba restableciendo gradualmente el miércoles en los hogares restantes, reportó la agencia noticiosa alemana dpa.

Los investigadores se han centrado en la reivindicación escrita de un grupo de extrema izquierda, titulada "Cortando la luz a los gobernantes", que afirmó que una central eléctrica a gas en el distrito berlinés de Lichterfelde había sido "saboteada con éxito". El objetivo de la acción era golpear a la industria energética de combustibles fósiles, no causar cortes de energía, añadió.

La agencia de inteligencia doméstica de Alemania dijo que los autodenominados "Grupos Volcán" han estado perpetrando ataques contra la infraestructura en Berlín y el estado circundante de Brandeburgo desde 2011. Un ataque en 2024 a una torre que suministra a una fábrica de Tesla cerca de Berlín detuvo temporalmente la producción.

La fiscalía federal alemana dijo el martes que se puso al frente de la investigación debido a sospechas de sabotaje anticonstitucional, pertenencia a una organización terrorista e incendio premeditado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

