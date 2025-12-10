Respaldado por sus jugadores, Xabi Alonso confía en que el Madrid superará mal momento

Compartir en:









Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, espera el inicio de un partido de la Liga de Campeones ante el Manchester City (AP Foto/Manu Fernández) AP

El Madrid cayó 2-1 ante el Manchester City en la Liga de Campeones el miércoles, y se quedó apenas con dos victorias en sus últimos ocho partidos en las distintas competiciones.

"El equipo no ha perdido la cara al partido en ningún momento. No tengo nada que reprochar", dijo el entrenador. "Los resultados no son buenos, somos críticos, autoexigentes, pero tenemos que seguir trabajando. Pasará, porque todo pasa".

El resultado aumentó las críticas contra Alonso y provocó algunos silbidos por parte del público en el estadio Santiago Bernabéu.

"No es algo nuevo", dijo el estratega sobre las muestras de rechazo del público. "Ha habido otros momentos en los que ha apoyado, hemos sentido esa energía. Lo podemos entender y lo tenemos que aceptar, porque aquí la exigencia es absoluta".

Los medios españoles han dado cuenta de supuestas discrepancias entre Alonso y parte del equipo, pero los jugadores rápidamente salieron a apoyarlo tras la derrota.

El portero Thibaut Courtois y el defensor Raúl Asencio estuvieron entre los que dijeron que el equipo estaba unido y que todos apoyaban a Alonso. Rodrygo abrazó al técnico en la línea de banda después de anotar y admitió que fue para mostrar que los jugadores están con el entrenador.

Alonso señaló que tampoco es nuevo para un entrenador tener que lidiar con críticas en un gigante como el Madrid. "Toca convivir con esta situación. Cuando eres entrenador del Real Madrid tienes que estar preparado para enfrentarlo, con entereza y autocrítica", reconoció. "Pero sabemos que las cosas pueden cambiar. A pesar del resultado he visto cosas positivas. Estamos ahí". El próximo partido del Madrid es contra el Alavés el domingo en La Liga española, donde el conjunto merengue está a cuatro puntos del líder Barcelona después de 16 fechas. ___ Fútbol AP: https://apnews.com/hub/soccer FUENTE: AP