americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Respaldado por sus jugadores, Xabi Alonso confía en que el Madrid superará mal momento

MADRID (AP) — Xabi Alonso agradeció a sus jugadores por su actitud pese a otra derrota y se dijo optimista en que el Real Madrid superaría su mala racha pronto.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, espera el inicio de un partido de la Liga de Campeones ante el Manchester City (AP Foto/Manu Fernández)
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, espera el inicio de un partido de la Liga de Campeones ante el Manchester City (AP Foto/Manu Fernández) AP

El Madrid cayó 2-1 ante el Manchester City en la Liga de Campeones el miércoles, y se quedó apenas con dos victorias en sus últimos ocho partidos en las distintas competiciones.

"El equipo no ha perdido la cara al partido en ningún momento. No tengo nada que reprochar", dijo el entrenador. "Los resultados no son buenos, somos críticos, autoexigentes, pero tenemos que seguir trabajando. Pasará, porque todo pasa".

El resultado aumentó las críticas contra Alonso y provocó algunos silbidos por parte del público en el estadio Santiago Bernabéu.

"No es algo nuevo", dijo el estratega sobre las muestras de rechazo del público. "Ha habido otros momentos en los que ha apoyado, hemos sentido esa energía. Lo podemos entender y lo tenemos que aceptar, porque aquí la exigencia es absoluta".

Los medios españoles han dado cuenta de supuestas discrepancias entre Alonso y parte del equipo, pero los jugadores rápidamente salieron a apoyarlo tras la derrota.

El portero Thibaut Courtois y el defensor Raúl Asencio estuvieron entre los que dijeron que el equipo estaba unido y que todos apoyaban a Alonso. Rodrygo abrazó al técnico en la línea de banda después de anotar y admitió que fue para mostrar que los jugadores están con el entrenador.

Alonso señaló que tampoco es nuevo para un entrenador tener que lidiar con críticas en un gigante como el Madrid.

"Toca convivir con esta situación. Cuando eres entrenador del Real Madrid tienes que estar preparado para enfrentarlo, con entereza y autocrítica", reconoció. "Pero sabemos que las cosas pueden cambiar. A pesar del resultado he visto cosas positivas. Estamos ahí". El próximo partido del Madrid es contra el Alavés el domingo en La Liga española, donde el conjunto merengue está a cuatro puntos del líder Barcelona después de 16 fechas.

___

Fútbol AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter