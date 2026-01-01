americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Resonancia de Wembanyama no muestra daño en ligamentos pero se perderá el Spurs-Pacers

SAN ANTONIO (AP) — Los Spurs de San Antonio informan que una resonancia magnética mostró que Victor Wembanyama no sufrió daño en los ligamentos de su rodilla izquierda lesionada por lo que su pívot All-Star no jugará el viernes en Indiana.

Victor Wembanyama (1), pívot de los Spurs de San Antonio, celebra una canasta durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York, ayer miércoles 31 de diciembre de 2025, en San Antonio. (AP Photo/Darren Abate)
Victor Wembanyama (1), pívot de los Spurs de San Antonio, celebra una canasta durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York, ayer miércoles 31 de diciembre de 2025, en San Antonio. (AP Photo/Darren Abate) AP

Los Spurs dijeron el jueves que el estado de Wembanyama tendrá actualizaciones día a día. No viajó con el equipo para enfrentarse a los Pacers, el peor equipo de la NBA (6-28), y en su lugar rehabilitará la lesión en San Antonio.

Wembanyama sufrió una hiperextensión en su rodilla izquierda con poco menos de 11 minutos restantes en la victoria de San Antonio por 134-132 sobre los Knicks de Nueva York el miércoles.

Wembanyama expresó que se sentía bien después del partido y esperaba jugar el viernes contra los Pacers, pero comentó que el personal médico de San Antonio podría decidir lo contrario dependiendo de las pruebas.

“Es bueno que solo haya sido una hiperextensión”, afirmó Wembanyama. “Debería ser mínimo, sea lo que sea esto”.

Wembanyama se lesionó mientras saltaba para recoger un rebote ofensivo sobre el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns, con 10:32 restantes en la repetición de la final de la Copa NBA. Wembanyama perdió la posesión al aterrizar. Las repeticiones mostraron que no hubo contacto con un defensor, pero el pie izquierdo de Wembanyama se deslizó hacia adelante.

Wembanyama permaneció en la cancha mientras Nueva York pasaba al ataque. El alero de los Spurs, Kelly Olynyk, cometió una falta intencional para que los Spurs pudieran revisar a Wembanyama. Los guardias de los Spurs, Stephon Castle y De’Aaron Fox, ayudaron a Wembanyama a levantarse antes de que cojeando se dirigiera directamente al vestuario sin ayuda.

Se escuchó a Wembanyama gritar “¡Volveré!” varias veces a los aficionados mientras corría por el túnel hacia el vestuario, agitando enfáticamente las manos hacia abajo.

Wembanyama regresó al banco de San Antonio con 1:22 restantes en el juego sin cojear y observó cómo los Spurs se recuperaban para vencer a los Knicks.

Wembanyama está promediando 24.3 puntos y 11.7 rebotes para los Spurs, líderes de la División Suroeste (24-9).

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter