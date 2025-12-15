americateve

Resonancia confirma rotura del ligamento anterior cruzado de Parsons, según fuente

Una resonancia magnética confirmó que el destacado cazamariscales de los Packers de Green Bay, Micah Parsons, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, dijo el lunes a la Associated Press una persona con conocimiento de los resultados de la prueba.

Micah Parsons de los Packers de Green Bay reacciona a su lesión durante el encuentro ante los Broncos de Denver el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Jack Dempsey)
La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado los resultados. Parsons quedó fuera por el resto de la temporada.

Schultz Report fue el primero en informar sobre los resultados de la resonancia magnética.

La lesión sin contacto ocurrió el domingo durante el tercer cuarto de la derrota de Green Bay por 34-26 ante Denver, lo que rompió la racha de cuatro victorias consecutivas de los Packers y los sacó del primer lugar en la NFC Norte. Los Packers (9-4-1) visitan el sábado a los Bears de Chicago, líderes de la NFC Norte (10-4).

Parsons había superado al tackle derecho Mike McGlinchey y estaba persiguiendo al quarterback de los Broncos, Bo Nix, cuando se detuvo y cayó al suelo. Parsons se agarró la rodilla mientras los entrenadores y compañeros de equipo se acercaban para revisarlo.

“Puede que esté fuera de juego, pero no estoy derrotado”, afirmó Parsons el lunes en una publicación en redes sociales. “Esta lesión es mi mayor prueba, un momento que Dios permitió para fortalecer mi testimonio. Creo que ÉL camina conmigo a través de esta tormenta y me eligió para esta lucha porque sabía que mi corazón podría soportarlo. Estoy profundamente agradecido con la organización de los Packers y mis compañeros de equipo por su apoyo inquebrantable, amor y confianza en mí durante esta temporada. Confío en Su tiempo, Su plan y Su propósito. Me levantaré de nuevo. ¡Los quiero a todos!”

Parsons, de 26 años, tuvo 12 ½ capturas en 14 juegos este año, convirtiéndose en el primer jugador en tener al menos 12 en cada una de sus primeras cinco temporadas en la NFL desde que la liga comenzó a medirlo como una estadística oficial en 1982.

Esta fue la primera temporada de Parsons con los Packers, quienes enviaron sus selecciones de primera ronda de 2026 y 2027, así como al veterano liniero defensivo Kenny Clark a Dallas para adquirirlo. Los Packers también le dieron a Parsons un contrato de cuatro años por 188 millones, de los cuales 136 millones son garantizados, convirtiéndolo en el jugador no mariscal de campo mejor pagado de la liga.

Parsons había pasado cuatro temporadas con los Cowboys antes de que una disputa contractual lo llevara a solicitar un intercambio.

Ahora los Packers deben averiguar cómo aplicar una presión constante al mariscal de campo sin Parsons. El segundo en el equipo en capturas es Rashan Gary, quien tuvo 7 ½ de ellas en los primeros siete juegos de Green Bay, pero no ha tenido ninguna en los últimos siete encuentros de los Packers.

“Le dije que mantuviera la cabeza en alto y que vamos a terminar fuertes por él”, expresó Gary después del partido del domingo. “Eso fue lo que le dije. Voy a mantenerme en contacto con él a lo largo de lo que esté haciendo. Ese fue mi primer mensaje para él. Dolió. Dolió”.

