Residentes de Minneapolis ayudan discretamente a inmigrantes, llevándolos a refugios

Su madre, una limpiadora de oficinas indígena ecuatoriana de 41 años sin antecedentes penales aparte de infracciones menores de tráfico, había sido detenida a principios de enero porque ingresó al país ilegalmente. Sus hijos mayores temían ser los siguientes, dejando atrás a su hermano de cinco meses y a otros seis niños menores de 16 años.

"Los agentes de inmigración estaban llamando a nuestra puerta muy tarde en la noche, y fue entonces cuando me asusté", relató el hijo de 20 años, hablando bajo condición de anonimato por temor a que otros miembros de la familia pudieran enfrentar la deportación. "Tengo miedo de que me lleven y mis hermanos y hermanas queden en manos del gobierno".

Fue entonces cuando la familia contactó a Feliza Martínez, una amiga de la iglesia, quien reunió a un grupo de voluntarios para trasladarlos discretamente a una casa segura en el sur de Minneapolis.

Martínez es una de las innumerables residentes de las Ciudades Gemelas que ayudan a inmigrantes como la familia de Melida Rita Wampash Tuntuam. Responden a mensajes de boca en boca y son en su mayoría personas comunes horrorizadas por las tácticas agresivas de los agentes federales que han derribado puertas sin órdenes judiciales y se han enfrentado violentamente con manifestantes durante la represión de la administración Trump.

Mientras más de 2.000 agentes federales recorren Minneapolis-St. Paul en busca de inmigrantes para detener y el Departamento de Seguridad Nacional informa más de 3.000 arrestos desde principios de diciembre, los residentes se han organizado para monitorear, interrumpir y protestar contra la represión en las calles y de maneras menos visibles.

Estos habitantes de Minnesota han pagado el alquiler de familias inmigrantes, han entregado comidas caseras y han organizado controles regulares y arreglos de custodia para asegurarse de que los niños sean atendidos en caso de que sus padres sean detenidos. La organización cristiana sin fines de lucro Source MN ha ampliado su programa de banco de alimentos para proveer a cientos de familias inmigrantes refugiadas.

"Recibo llamadas todos los días de familias que están aterrorizadas, y solo estamos tratando de ayudarlas tanto como podemos", declaró Martínez, madre de cinco hijos que ha estado tomando tiempo libre de su trabajo en una línea de ensamblaje de fábrica para ser voluntaria en Source MN. "Solo trato de traer esperanza, de decirles 'Estamos aquí contigo'".

Dejando el hogar para estar seguros

La nieve cubría la calle cuando la familia Wampash Tuntuam llegó al refugio. Una corriente de visitantes trajo bocadillos, suministros para bebés y libros para colorear para los niños. Armaron literas y llevaron colchones.

Los hermanos menores se instalaron rápidamente, acurrucándose en el sofá en pijamas para compartir una bolsa de Cheetos y abriendo un libro para colorear para dibujar mariposas. La casa pronto sonó como cualquier otra llena de los gritos y risas de niños pequeños jugando.

Pero los hijos mayores de Wampash Tuntuam, inquietos en el sofá, todavía estaban preocupados por su futuro. Le dijeron a The Associated Press que su madre dio la dirección de su casa de alquiler a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas, quienes dijeron que querían enviar a un trabajador social para atender a los niños más pequeños. En cambio, aparecieron agentes de inmigración armados y enmascarados, y rodearon la casa dos veces.

"Fue entonces cuando supimos que no habían enviado a un trabajador social, sino a agentes para detenernos", recordó la hija de 22 años de Wampash Tuntuam, quien habló bajo condición de anonimato porque ella y otros tres miembros de la familia tienen órdenes finales de deportación. Su hermano de 20 años y otros hermanos están trabajando para obtener estatus legal. Los dos niños más pequeños son ciudadanos estadounidenses.

Martínez, una cristiana devota, relató que votó por el presidente Donald Trump en las últimas tres elecciones debido a su postura dura contra el aborto y contra la atención a personas transgénero. La nieta de un inmigrante mexicano apoyó la deportación de criminales violentos y no había prestado mucha atención a los informes de separaciones familiares en la primera presidencia de Trump.

Pero en los últimos dos meses, después de ver videos de agentes federales deteniendo agresivamente a sus vecinos y trabajar directamente con niños separados de sus padres, ha cambiado de opinión.

"Estando en la primera línea y lo que he experimentado y visto, ahora digo que ojalá nunca hubiera votado por él", dijo Martínez. "Lo que está haciendo, no es cristiano. No es mi creencia".

La portavoz de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin alegó en un comunicado que "ICE no separa familias", señalando que se les pregunta a los padres si quieren ser removidos con sus hijos o colocarlos con una persona designada.

McLaughlin indicó que Wampash Tuntuam ingresó al país ilegalmente en 2022 a través de la frontera de Texas y luego recibió una orden final de deportación de un juez de inmigración. Insistió que Wampash Tuntuam recibió el debido proceso y la administración está haciendo cumplir la ley.

Enfrentando un futuro incierto

Según la familia de Wampash Tuntuam, su madre iba a autodeportarse pero estaba preparando documentos de custodia para su hijo menor. Los hijos mayores dijeron que su madre no quería que sus hijos fueran deportados porque todos terminarían viviendo en las calles en su ciudad natal en la Amazonía ecuatoriana, como lo hicieron antes de venir a Estados Unidos.

Los hijos mayores temen que su madre sea deportada en cualquier momento y se preocupan por lo que sucederá con sus cinco hijos más pequeños.

"Si descubren que el bebé está solo, pueden llevárselo", dijo la hija de 22 años. "Todos hemos crecido juntos. Vi el nacimiento de mi hermano pequeño. Tengo mucho miedo de que se lo lleven y nunca lo vuelva a ver".

Después de que su madre fue detenida, el hijo de 20 años dejó su trabajo en un restaurante para cuidar a sus hermanos menores. Todavía está averiguando cómo cuidar a su hermano menor, quien ha tenido que cambiar de la lactancia materna a la fórmula y casi no duerme sin su madre.

El joven de 20 años sostuvo que una vez vio a Minneapolis como una "ciudad hermosa" que ofrecía oportunidades para inmigrantes como él hasta el aumento de agentes federales. Todavía hay buenas personas aquí, dijo, refiriéndose a los voluntarios que albergaron a su familia.

Pero sus hermanos menores continúan preguntando cuándo volverá su madre. Los consuela diciendo que está en el hospital y que pronto estará en casa.

"Sigo diciéndoles que ella va a regresar, que ya está en camino", dijo. "Ellos lo creen".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP