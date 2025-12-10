Residentes del noroeste del Pacífico enfrentan más lluvias tras fuerte tormenta

Rescatistas del departamento de bomberos de Chehalis ayudan a residentes a evacuar su vecindario tras las fuertes lluvias que se registraron en la región, el martes 9 de diciembre de 2025 en Chehalis, Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

En las primeras horas del miércoles, algunas áreas de la cordillera de las Cascadas en Washington reportaban índices de lluvia “impresionantes” cercanos o superiores a 1,2 centímetros (media pulgada) por hora, publicó en X el Servicio Meteorológico Nacional de Seattle. Paradise, en el Monte Rainier, registró 8,2 centímetros (3,25 pulgadas) de lluvia en 10 horas, indicó el organismo.

Las escuelas anunciaron cierres y retrasos por preocupaciones de inundaciones. Algunas carreteras fueron cerradas debido a deslizamientos de tierra.

El martes, la primera de lo que se espera sea una serie de tormentas perjudiciales esta semana causó cortes de energía, inundaciones y cierres de escuelas en varias partes de Oregon y Washington. Los conductores tuvieron que esquivar deslizamientos de escombros y agua que cerraron carreteras y sumergieron vehículos.

Los bomberos que trabajan al noreste de Seattle dijeron que los equipos de rescate usaron kayaks inflables para sacar a personas de autos varados y transportaron a otra persona por aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) hacia un lugar seguro después de que quedaron atrapados en el bosque por la crecida del agua.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo el martes por la noche en una publicación en X que el Centro de Operaciones de Emergencia del estado había pasado a su nivel más alto de activación debido a la lluvia y el viento.

Los pronosticadores advirtieron que lo peor aún estaba por venir, pues se espera que algunos ríos importantes alcancen su punto máximo en los siguientes días. Se pronosticó que el río Skagit cerca de Concrete, que está al noreste de Seattle, se elevaría más de 4,6 metros (15 pies) por encima de los niveles de inundación mayor para el jueves, lo que rompería un récord, según el Servicio Nacional de Predicción del Agua.

Harrison Rademacher, meteorólogo del servicio meteorológico de Seattle, describió el río atmosférico que afecta la región como “una corriente en chorro de humedad” que se extiende a través del Océano Pacífico y “cuya boquilla empuja justo a lo largo de la costa de Oregon y Washington”.

El servicio meteorológico pronosticó varios días de fuertes lluvias a lo largo de la costa y más de 30 centímetros (un pie) de nieve nueva en las Rocosas del norte, en el noroeste de Wyoming. Se emitieron alertas de inundación, con posibles inundaciones repentinas dispersas a lo largo de la costa y en las montañas Cascade hasta mediados de semana.

A lo largo de la carretera interestatal 5 entre Seattle y Portland, los bomberos realizaron cinco rescates de personas que intentaron conducir por carreteras inundadas, entre ellas, un conductor de camión semirremolque, dijo Malachi Simper, portavoz del Distrito de Protección contra Incendios #5 del Condado de Lewis. Las autoridades también rescataron a una familia de seis personas de su hogar en Chehalis, dijo, y agregó que la carretera hacia la casa estaba bajo aproximadamente 1,2 metros (cuatro pies) de agua en ese momento. Ninguna de las personas rescatadas resultó herida, dijo.

Las autoridades van de puerta en puerta advirtiendo sobre inundaciones

La policía dijo que los agentes fueron de puerta en puerta en ciertos vecindarios para advertir a los residentes sobre inundaciones inminentes y evacuaron un parque de casas móviles a lo largo del río Snohomish, al noreste de Seattle. La ciudad de Snohomish emitió una proclamación de emergencia debido a las inundaciones, mientras que, en Auburn, al sur de Seattle, equipos de trabajadores instalaron barreras temporales de control de inundaciones a lo largo del río White.

En el río Columbia, más al sur, cerca de la frontera con Oregon, la ciudad de Longview informó que abriría un refugio para clima severo el martes por la noche.

Se espera que otro sistema de tormentas provoque lluvia en la región a partir del domingo, dijo Rademacher. “El patrón parece bastante inestable hasta las vacaciones”, dijo.

Las autoridades de transporte de Portland advirtieron sobre un mayor riesgo de accidentes automovilísticos debido al pavimento resbaladizo o al conducir por carreteras inundadas.

En el sureste de Alaska, una ráfaga ártica podría traer sensaciones térmicas de hasta menos 45,6 grados Celsius (menos 50 grados Fahrenheit) en Skagway y menos 26 °C (menos 15 °F) en Juneau, la ciudad capital, según el servicio meteorológico.

El clima severo también afecta a la parte superior de la región centro-norte

Mientras tanto, se pronosticó que una tormenta de rápido movimiento que se desplazaba el martes por la parte superior de la región centro-norte provocaría lluvia helada, vientos fuertes y nieve intensa.

El clima obligó a algunas escuelas a cerrar o a recurrir a las clases virtuales.

La mayor parte de las Dakotas estaban bajo advertencia de vientos fuertes. Se esperaban vientos de hasta 105 km/h (65 mph) el martes, dijo Connor Smith, meteorólogo del servicio meteorológico de Bismarck.

Distintas partes del centro y norte de Minnesota y del noroeste de Wisconsin podrían tener nieve intensa, con un pronóstico de una mezcla de clima invernal en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas y el suroeste de Minnesota seguida por vientos potencialmente fuertes, dijo Ryan Dunleavy, meteorólogo del servicio meteorológico en las Ciudades Gemelas.

Los viajeros deberían asignar más tiempo para desplazarse, dijo. Se esperaba que la tormenta se dirigiera hacia la región de los Grandes Lagos el miércoles.

