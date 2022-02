Reseña: Un Caballero de la Noche lúgubre en "The Batman"

Reeves, el realizador de “Planet of the Apes” (“El planeta de los simios”), comienza “The Batman” con numerosas entonaciones de voz grave — “Piensan que me estoy escondiendo en las sombras, pero YO SOY las sombras” — en un impresionante montaje operístico con “Something in the Way” de Nirvana. Es una fusión eléctrica de imágenes y sonido, y la sección más completa de la película. Este “Batman” es un canto fúnebre.