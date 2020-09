Reseña: “Mulan” con actores es hermosa pero le falta magia

De todas las películas animadas de Disney, “Mulan” era la que parecía la opción más lógica para convertirla en una versión con actores. No quiere decir que no ha habido nuevas versiones con actores buenas y encantadoras en la última década —“Cinderella” (“Cenicienta”) de Kenneth Branagh en el primer puesto de la lista — pero con la mayoría de ellas, sin importar lo caras o cuidadosamente ejecutadas, o reverentes con su material original, suelo salir deseando que hubiese visto la versión animada en vez.

Associated Press

En parte se puede deber a la edad. Soy de la generación que experimentó el renacer animado de Disney en tiempo real en los cines, sin saber, claro, que era un renacimiento, sino que simplemente eran las películas que iba a ver en el cine y después en video en casa era algo especial. Quizá no me di cuenta de lo especiales que eran y son hasta que las versiones con actores se volvieron una parte regular del calendario de estrenos. Muchas no son tan encantadoras o efectivas como sus predecesoras. Eso es un elogio a la gran calidad de la animación. Sería impactante que una versión con actores fuera mejor o igual. Basta con ver el Hakuna Matata animado junto al “real”. Existe un motivo por el que estas historias fueron animadas en primer lugar.