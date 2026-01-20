americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reseña: Megadeth se despide con feroz álbum homónimo

Después de más de 40 años de desgarradores solos de guitarra, Megadeth se despide en sus propios y atronadores términos.

Esta imagen de portada publicada por Tradecraft/BLKIIBLK muestra el álbum homónimo de Megadeth. (Tradecraft/BLKIIBLK via AP)
Esta imagen de portada publicada por Tradecraft/BLKIIBLK muestra el álbum homónimo de Megadeth. (Tradecraft/BLKIIBLK via AP) AP

El 17º y último álbum de estudio homónimo de los pioneros del thrash metal ganadores del Grammy, que sale el viernes, establece rápidamente que esta no es una despedida sentimental.

“Today, I may bleed, but tonight you will die” (Hoy, puedo sangrar, pero esta noche morirás), gruñe el líder Dave Mustaine en "Tipping Point", la furiosa apertura del álbum que rezuma el clásico Megadeth con solos de guitarra abrasadores, riffs contundentes y un doble bombo a toda velocidad.

Eso es, hasta que Mustaine cambia abruptamente el ritmo con una ominosa advertencia. La música se ralentiza con cada línea, como si quienquiera que lo haya enfadado, podría ser personal, político o ambos, lo cual ha sido la agenda de Megadeth durante décadas, estuviera encontrando un final prematuro.

“You try to stop the footsteps / And stop the heart that beats” (Intentas detener los pasos / Y detener el corazón que late), gruñe Mustaine. "You will beg for silence / You will pray for peace” (Rogarás por silencio / Rezarás por paz).

Mustaine, el fundador de la banda y único miembro constante, anunció en agosto que era el “momento perfecto”, aún en la cima y en sus propios términos, para que Megadeth lanzara un álbum final.

Mustaine y Chris Rakestraw se unieron como coproductores por tercer álbum consecutivo. Es el debut de Megadeth para el guitarrista Teemu Mäntysaari y el primer lanzamiento de estudio con el bajista James LoMenzo desde "Endgame" en 2009. Dirk Verbeuren regresa en la batería para su segundo álbum.

Megadeth se mantiene fiel a sus raíces agresivas y de ritmo rápido, mientras también incorpora ritmos de tempo medio. Y hay una pista adicional que entusiasmará a los fanáticos del género: una versión reimaginada y acelerada de "Ride The Lightning" de Metallica. Mustaine, quien coescribió el clásico del metal antes de ser despedido de la banda en 1983 en sus días previos a Megadeth, la agregó para "rendir homenaje a donde mi carrera comenzó", dijo en un comunicado de prensa.

Mustaine, de 64 años, lleva a los oyentes dentro de sus pensamientos llenos de angustia en "Hey, God?!". Se disculpa por haber estado "ausente últimamente", pero añade: "He tenido muchas cosas en mente".

No es para menos. Los fanáticos de Megadeth han disfrutado de todo durante cuatro décadas.

"Let There Be Shred" es una pista optimista y de ritmo rápido que resume la misión de Mustaine en la música: “On the day I was born, a guitar in my hands / The earth started rumbling a thunderous command / To bash and to thrash, to bang my head / To smash my guitar and ‘Let There Be Shred!’” (El día que nací, una guitarra en mis manos / La tierra comenzó a retumbar un comando atronador / Para golpear y destrozar, para sacudir mi cabeza / Para romper mi guitarra y ’Let There Be Shred!')

"Puppet Parade" comienza con un solo meloso de Mäntysaari y fluye hacia un thrasher que encajaría en cualquier álbum anterior de Megadeth. Lo mismo ocurre con "Made To Kill", que comienza con una introducción de batería retumbante, y la amenazante "Obey The Call".

"The Last Note", la última pista original, es una despedida de 5 minutos y medio, impulsada por la guitarra pero conmovedora de Mustaine, rematada por una inquietante despedida hablada.

"So, here’s my last will, my final testament, my sneer” (Así que, aquí está mi última voluntad, mi testamento final, mi mueca), dice Mustaine con un último gruñido antes de terminar suavemente. “I came, I ruled, now I disappear” (Vine, goberné, ahora desaparezco).

Pero no antes de que "Megadeth" envíe a Mustaine y compañía con uno de los mejores lanzamientos de su extenso catálogo.

___

"Megadeth", de Megadeth

Cuatro estrellas de cinco.

Para repetir: "Tipping Point", "Puppet Parade", "Made To Kill"

La puedes saltar: "Another Bad Day"

Para los fans de: head banging, solos de guitarra que derriten rostros, angustia

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter