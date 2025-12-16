Reseña: maravilla y guerra en "Avatar: Fire and Ash"

Esta imagen difundida por Disney muestra a Lo'ak, interpretado por Britain Dalton, a la izquierda, y a Tsireya, interpretada por Bailey Bass en una escena de "Avatar: Fire and Ash". (20th Century Studios/Disney via AP) AP

La promesa de la trilogía en 3D de Cameron siempre ha sido la inmersión: inmersión en un mundo de ciencia ficción, en el asombro tecnológico, en un posible futuro del cine. "Avatar" es casi más un lugar al que ir que una película para ver.

Aun así, ya han pasado dos décadas desde que Cameron emprendió esta búsqueda teñida de azul. El brillo de la novedad se ha desvanecido, o al menos es menos pronunciado, con nuevos avances tecnológicos con los que lidiar. “Avatar: Fire and Ash” (“Avatar: Fuego y cenizas”) se presenta con un video detrás de cámaras sobre cómo se utilizó la filmación de interpretaciones durante la realización de la película. El mensaje implícito es: No, esto no es IA.

Las películas de "Avatar", con su magia de efectos visuales y su torpe narrativa revisionista del Oeste, siempre han parecido, sobre todo, una inmersión en un sueño de James Cameron. La idea de estas películas, después de todo, le vino a Cameron, según ha dicho, en una visión bioluminiscente hace décadas. En su mejor momento, las películas de "Avatar" han parecido un escenario de otro mundo para que Cameron maneje tantas cosas —armamento colosal, maravilla ecológica, arrogancia humana temeraria— que han marcado sus películas.

“Fire and Ash”, con más de tres horas de duración, es nuestra estancia más larga en Pandora y la que probablemente te haga reflexionar más por qué viniste aquí en primer lugar. Siguen siendo epopeyas de artesanía y convicción. Puedes sentir la profunda devoción de Cameron por la dinámica de sus personajes centrales, incluso cuando su interés supera al nuestro.

Eso es especialmente cierto en “Fire and Ash”, que, tras la segunda parte centrada en la familia y el mar, “The Way of Water” ("El Camino del Agua"), gira hacia un nuevo capítulo de choque cultural. Introduce un violento clan rival Na'vi cuya líder iracunda, Varang (Oona Chaplin), se asocia con el estruendoso Coronel Miles Quaritch de Stephen Lang y los colonizadores humanos.

Para aquellos que han seguido de cerca la saga de "Avatar", sospecho que “Fire and Ash” será una experiencia gratificante. Quaritch, la respuesta de Pandora a Bill Kilgore de Robert Duvall en "Apocalypse Now" ("Apocalipsis ahora"), sigue siendo un personaje ferozmente cautivador. Y la introducción de Varang de Chaplin le da a esta entrega una electricidad que las dos anteriores carecían.

Pero para aquellos cuyos viajes a Pandora han tenido menos impacto, “Fire and Ash” es un poco como regresar a un lugar de vacaciones medio recordado, solo que uno donde el estilo de cola de caballo local es un poco extraño y todos parecen tener la cintura de una supermodelo.

El tiempo solo ha reforzado la sensación de que estas películas son terrarios cinematográficos herméticamente sellados. Son como una prueba beta de mil millones de dólares que, a pesar de su éxito en taquilla, han demostrado en última instancia que todas las capacidades de diseño del mundo no pueden conjurar una historia de impacto significativo. La huella cultural ligera que dejaron los dos primeros éxitos de taquilla solo insinúa por qué estas películas parecen evaporarse al llegar los créditos finales. Es la falta de vida interior de cualquiera de los personajes y la estética insípida de protector de pantalla. En este punto de una trilogía, después de nueve horas, esa vacuidad hace que “Fire and Ash” se sienta como un drama casi teórico: más avatar que artículo genuino.

Estas películas han tenido que trabajar extremadamente duro, momento a momento, solo para pasar como creíbles. Pero casi cada gesto, cada movimiento y cada fragmento de diálogo ha tenido algo de antinatural. (La alta tasa de fotogramas es parcialmente culpable.) Eso ha hecho que estas películas inquietantes sean una combinación, en igual medida, de cosas que nunca has visto antes y cosas que no puedes dejar de ver.

“Fire and Ash”, escrita por Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver, retoma con las secuelas de la batalla climática de “The Way of Water”. Los Na'vi y sus aliados marinos, el clan Metkayina, curan sus heridas y tratan de recuperar las armas humanas que se hundieron en el fondo del mar.

Cuando un clan rival llamado los Mangkwan o Gente de Ceniza viene a desafiar a los Na'vi, esas armas representan un dilema ético. ¿Deberían usar tal poder de fuego en sus propias batallas locales? Esta es una pregunta más difícil en parte porque los Mangkwan, obsesionados con el fuego, son especialmente sedientos de sangre, liderados por su hechicera escurridiza, Vanang (interpretada con sadismo seductor por Chaplin, nieta de Charlie).

Pero su lucha es solo una pieza de la guerra más grande de “Fire and Ash”. El enfoque de este tercer capítulo (se dice que las películas cuatro y cinco están escritas, pero no aprobadas) es la coexistencia interespecie. A medida que las líneas entre humanos y Na'vi continúan difuminándose, la pregunta se convierte en si los invasores humanos transformarán Pandora o si Pandora los transformará a ellos.

Eso pone el enfoque en los tres personajes en varios estados intermedios. Primero, está Spider (Jack Champion), el hijo humano de Quaritch que vive felizmente con los Na'vi mientras respira a través de una máquina para sobrevivir en la atmósfera de Pandora. (Champion tiene la doble desgracia de llevar una máscara y parecer francamente diminuto junto a los altos y esbeltos nativos.) Pero en “Fire and Ash”, descubre que puede respirar sin filtro, un desarrollo que provoca un intenso interés militar en un avance potencialmente muy rentable en la asimilación de Pandora.

También está Jake Sully (Sam Worthington), el antiguo humano que ha formado una familia Na'vi con Neytiri (Zoe Saldaña). Para Neytiri, la creciente amenaza de la guerra humana la lleva a dudar de su vínculo con Jake. Los prejuicios de “Fire and Ash” se filtran incluso en el hogar.

El más interesante de los tres, sin embargo, sigue siendo Quaritch. Puede que esté tratando violentamente de subyugar Pandora, pero también obviamente disfruta de su cuerpo Na'vi y de su vida en esta luna distante. Puedes verlo estremecerse cuando su comandante, la General Ardmore (Edie Falco), se refiere a sus aliados Mangkwan como "salvajes". Mientras tanto, Quaritch y Vanang se llevan de maravilla.

"Tienes nuevos ojos, coronel", le dice un personaje a Quaritch. "Todo lo que tienes que hacer es abrirlos".

Las películas de "Avatar" han hecho mucho para abrir los ojos en los últimos 16 años. A nuevos horizontes cinematográficos, a la infinitud de las visiones de Cameron, a la tipografía Papyrus. Pero la cualidad más entrañable de "Avatar" es que Cameron cree tan fervientemente en ella. Puede que yo esté menos atrapado en lo que sucede en Pandora, pero me alegra un poco que él lo esté. Hay cosas peores que soñar con un mundo mejor, con aún una oportunidad de lucha.

“Avatar: Fire and Ash” de 20th Century Studios, se estrena en cines el 19 de diciembre. Tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por escenas intensas de violencia y acción, imágenes sangrientas, diálogos, elementos temáticos y material sugestivo. Duración: 195 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

FUENTE: AP