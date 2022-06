Reseña: Lo siento, "Lightyear" de Pixar no logra despegar

Honestamente, es un gambito — tomar una película ficticia dentro de una película y hacerla real — que quería ver antes. ¿Quién no ha visto “Seinfeld” y ha sentido curiosidad por ver “Rochelle, Rochelle” o “Sack Lunch”? ¿O esas pseudo películas de Adam Sandler como “Mer-man” en “Funny People” ("Hazme reír") de Judd Apatow? He visto las cintas de “Home Alone” ("Mi pobre angelito") lo suficiente como para convencerme de que “Angels With Even Filthier Souls” es una verdadera película de mafiosos.