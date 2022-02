Reseña: Largamente postergada "Muerte en el Nilo" encalla

Así que “Death on the Nile”, con Hammer a cuestas, se abre paso humildemente en los cines el viernes. Como una adaptación brillante con un elenco estelar a la novela de Christie de 1937, y un guion de Michael Green, es mejor que “Murder on the Orient Express”, pero aún se siente como una película de misterio chirriante y demasiado insegura para simplemente dejar que sus personajes parlanchines y sus tramas en espiral se desarrollen. En cambio, “Death on the Nile”, atrapada en algún lugar entre el pasado y la actualidad, intenta en vano lograr un estilo de película antiguo con IGC (imágenes generadas por computadora) y una cámara nerviosa que no puede dejar de girar.