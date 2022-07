Reseña: Gran elenco de voces apoya “DC League of Super-Pets”

“DC League of Super-Pets” comienza en el planeta de Krypton donde un bebé Kal-El es enviado a la Tierra. Pero no está solo: un súperperro cachorro llamado Krypto (Dwane Johnson) se va con él y se convierte en el futuro guardián de Superman (John Krasinski) y su pareja contra el crimen. Krypto se toma su misión con mucha seriedad. En sus ojos no es sólo el mejor amigo de Superman; es su único amigo. Pero las cosas empiezan a ponerse algo tensas cuando Lois Lane (Olivia Wilde) entra en escena. Una noche, en un desplante de celos (en el que come helado, se pone a ver “The Great British Bake Off” y oye “Bad Blood” de Taylor Swift), Krypto no se da cuenta de que Superman está en problemas. Su querido amigo es capturado junto con el resto de la Liga de la Justica por Lulu, la conejilla de indias.