Un viaje en tren de Moscú a la ciudad portuaria ártica de Murmansk no parecería el escenario más probable para algo tan cálido como “Compartment No. 6” del cineasta finlandés Juho Kuosmanen.

No se especifica el año, pero “Compartment No. 6” comienza con “Love Is the Drug” de Roxy Music en los créditos y Llosa suele agarrar una videocámara o un Walkman. Al adaptar la novela homónima de Rosa Liksom, Kuosmanen trasladó el libro de los años 80 a los 90 y perdió parte del trasfondo político en favor de una historia de amor más atemporal. Estas son dos almas perdidas que se dirigen al fin del mundo, sin apenas atarlos a ningún otro lugar.

Tanto Laura, con quien Irina es tajantemente condescendiente en las escenas iniciales de la película, como Llosa, que alimenta la melancolía incluso cuando está más alegre, se dan cuenta de una compasión discreta entre ellos que no pueden encontrar en ningún otro lugar. “Haz lo que te dice tu interior”, le aconseja la madre de Llosa a Laura durante una escala en la casa de infancia de Llosa. A pesar de las más frías condiciones, su afecto mutuo florece en pleno invierno. Después de un largo y estrecho viaje, retozan juntos en temperaturas bajo cero, salpicando nieve el uno al otro como haría una pareja normalmente con el agua en la playa. “Compartimento No. 6” termina, felizmente, con un cálido rayo de sol.

“Compartment No. 6”, un estreno de Sony Pictures Classics, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por “lenguaje y algunas referencias sexuales”. Duración: 107 minutos. Tres estrellas y media de cuatro.

