Reseña: Dakota Johnson aporta una luz moderna a "Persuasión"

Esta “Persuasion” parece subestimar un poco a su público, como si no confiara en que este empatizaría con Anne sin verla llorar en una bañera y beber vino de la botella mientras nos dice en off que está “prosperando”. Tal vez la parte de llorar en la bañera y tomar vino se ha hecho demasiadas veces. Uno no puede evitar sentir que Johnson, una comediante talentosa, merecía algo más creativo y menos trillado.