Rescatistas indonesios encuentran los restos de avión accidentado en una región montañosa

YAKARTA, Indonesia (AP) — Rescatistas indonesios recuperaron el domingo restos de un avión desaparecido que se cree que se estrelló el día anterior con 11 personas a bordo mientras se aproximaba a una región montañosa en la isla de Sulawesi durante un día nublado.

El turbohélice ATR 42-500 se dirigía desde Yogyakarta, en la isla principal de Java en Indonesia, hacia Makassar, la ciudad capital de la provincia de Sulawesi del Sur, cuando desapareció del radar el sábado poco después de recibir instrucciones del control de tráfico aéreo para corregir su alineación de aproximación.

El avión, operado por Indonesia Air Transport, fue detectado por última vez a la 01:17 de la tarde en el área de Leang-Leang de Maros, un distrito montañoso de la provincia de Sulawesi del Sur. Llevaba a bordo a ocho miembros de la tripulación y tres pasajeros del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca que participaban en una misión de vigilancia marítima aérea.

Un equipo de rescate en un helicóptero de la fuerza aérea avistó el domingo por la mañana lo que parecía ser una pequeña ventana de avión en una zona boscosa en la ladera del monte Bulusaraung, dijo Muhammad Arif Anwar, quien dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar. Fue seguido por rescatistas en tierra que recuperaron escombros más grandes consistentes con el fuselaje principal y la cola esparcidos en una empinada ladera norte, dijo Anwar en una conferencia de prensa.

“El descubrimiento de las secciones principales del avión reduce significativamente la zona de búsqueda y ofrece una pista crucial para estrechar el área de búsqueda”, explicó Anwar. "Nuestros equipos conjuntos de búsqueda y rescate ahora se están enfocando en buscar a las víctimas, especialmente a aquellas que podrían estar aún con vida".

Los equipos de rescate terrestres y aéreos continuaron avanzando hacia el sitio del accidente el domingo, a pesar de los fuertes vientos, la densa niebla y el terreno escarpado y accidentado que han ralentizado la búsqueda, dijo el general de división Bangun Nawoko, comandante militar de Hasanuddin en Sulawesi del Sur.

Las fotos y videos publicados por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate el domingo mostraron a los rescatistas caminando por una estrecha y empinada cresta montañosa cubierta de espesa niebla para llegar a los restos dispersos.

Indonesia depende en gran medida del transporte aéreo y los ferrys para conectar sus más de 17.000 islas. El país del sudeste asiático ha sufrido varios accidentes de transporte en los últimos años, desde accidentes de avión y autobús hasta naufragios de transbordadores.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

