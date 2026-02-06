Rescatistas buscan a seis mineros atrapados tras la explosión en una mina en el centro de Colombia

Compartir en:









Al menos 40 expertos en seguridad y salvamento están desplegados en la mina Mata Siete en la región Guachetá, en Cundinamarca —120 kilómetros al norte de Bogotá— donde la noche del jueves se produjo una explosión de metano “por acumulación de gases”, informó la Agencia Nacional de Minería en la red social X. En esa zona proliferan las minas de extracción de carbón.

“Desconocemos el estado de ellos, estamos haciendo lo humanamente posible para llegar al sitio donde se encuentran”, afirmó el comandante de los bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán, en declaraciones a la televisión estatal colombiana.

Según el comandante, se presentan dos escenarios de alto riesgo: la “explosión que pudo generar internamente un socavón” y afectar la estructura de la mina, así como la acumulación de gas metano.

“No hemos tenido comunicación con ellos” ni tampoco contacto visual, informó el capitán Farfán.

Entre las tareas que se ejecutan en la zona están la ventilación de la mina y extracción de carbón para “garantizar la seguridad”, agregó la Agencia de Minería.

Esa institución de control aseguró que se investiga el hecho y que se tomarán medidas para evitar futuros incidentes, esto pese a que el año anterior se produjeron varias emergencias en zonas mineras del país.

FUENTE: AP