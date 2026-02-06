americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rescatistas buscan a seis mineros atrapados tras la explosión en una mina en el centro de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Equipos de socorristas y expertos realizaban el viernes tareas de búsqueda en una mina de una zona rural del centro de Colombia donde una explosión dejó atrapados a seis mineros cuyas condiciones no se conocen, reportaron las autoridades.

Al menos 40 expertos en seguridad y salvamento están desplegados en la mina Mata Siete en la región Guachetá, en Cundinamarca —120 kilómetros al norte de Bogotá— donde la noche del jueves se produjo una explosión de metano “por acumulación de gases”, informó la Agencia Nacional de Minería en la red social X. En esa zona proliferan las minas de extracción de carbón.

“Desconocemos el estado de ellos, estamos haciendo lo humanamente posible para llegar al sitio donde se encuentran”, afirmó el comandante de los bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán, en declaraciones a la televisión estatal colombiana.

Según el comandante, se presentan dos escenarios de alto riesgo: la “explosión que pudo generar internamente un socavón” y afectar la estructura de la mina, así como la acumulación de gas metano.

“No hemos tenido comunicación con ellos” ni tampoco contacto visual, informó el capitán Farfán.

Entre las tareas que se ejecutan en la zona están la ventilación de la mina y extracción de carbón para “garantizar la seguridad”, agregó la Agencia de Minería.

Esa institución de control aseguró que se investiga el hecho y que se tomarán medidas para evitar futuros incidentes, esto pese a que el año anterior se produjeron varias emergencias en zonas mineras del país.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Comparecencia EN VIVO de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Comparecencia "EN VIVO" de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo TOTAL del Petróleo
URGENTE

Cuba prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras bloqueo TOTAL del Petróleo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter