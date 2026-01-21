americateve

Rescatistas buscan a desaparecidos tras aludes de tierra en Nueva Zelanda

MELBOURNE, Australia (AP) — Los equipos de emergencia en Nueva Zelanda trataban de rescatar a personas enterradas por aludes de tierra que golpearon una zona de acampada y una casa en Nueva Zelanda, dijeron las autoridades el jueves.

En esta imagen tomada de un video, rescatistas y trabajadores de emergencias trabajan cerca del lugar de un deslaves a los pies del monte Maunganui, en la isla Norte de Nueva Zelanda, el jueves 22 de enero de 2026. (TVNZ via AP)
En esta imagen tomada de un video, rescatistas y trabajadores de emergencias trabajan cerca del lugar de un deslaves a los pies del monte Maunganui, en la isla Norte de Nueva Zelanda, el jueves 22 de enero de 2026. (TVNZ via AP) AP

Los rescatistas recibieron avisos sobre un deslave a los pies del monte Maunganui en la isla Norte de Nueva Zelanda después de las 9:30 de la mañana Los escombros impactaron en el Beachside Holiday Park, en una ciudad que lleva el nombre del volcán extinto.

El superintendente de policía Tim Anderson dijo que el número de personas desaparecidas era menor de diez, sin dar más detalles.

Otro deslizamiento de tierra golpeó una casa durante la noche en la cercana comunidad de Bay of Plenty. Dos personas escaparon de la casa, pero otras dos estaban desaparecidas, dijo Anderson. Una operación de rescate estaba en marcha allí el jueves.

Más al norte, cerca de Warkworth, un hombre seguía desaparecido después de que las aguas crecidas lo arrastraran de una carretera el miércoles por la mañana mientras fuertes lluvias azotaban grandes extensiones de la isla Norte, según un comunicado de la policía.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, instó a los residentes en las áreas afectadas a seguir las recomendaciones de seguridad de las autoridades locales durante las condiciones extremas.

"El clima extremo sigue causando condiciones peligrosas en toda la isla Norte. En este momento, el gobierno está haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados", publicó Luxon en redes sociales.

En el monte Maunganui no se había recuperado a ningún sobreviviente tres horas después del deslizamiento, dijo el comandante del cuerpo de bomberos neozelandés, William Pike.

"Ciudadanos... intentaron entrar en los escombros y oyeron algunas voces", dijo Pike a los periodistas. "Nuestro equipo inicial de bomberos llegó y... pudo escuchar lo mismo. Poco después de que nuestro equipo inicial llegara, retiramos a todos del sitio debido a posibles movimientos y deslizamientos".

No se había detectado ningún signo de vida desde entonces, dijo Pike.

El ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell, dijo que los equipos de emergencia continuaban con la operación de rescate en el monte Maunganui.

El alcalde, Mahe Drysdale, dijo que la cifra inicial de desaparecidos incluía a personas que habían abandonado el campamento sin notificar a las autoridades. La zona de acampada se cerró después del desastre.

El turista australiano Sonny Worrall dijo que estaba descansando en piscinas termales dentro del recinto cuando oyó y luego vio el alud de tierra.

"Miré detrás de mí y hay un enorme deslizamiento de tierra bajando. Y todavía estoy temblando por eso ahora", dijo Worrall al servicio de noticias 1News de Nueva Zelanda. "Me di la vuelta y tuve que saltar de mi asiento lo más rápido que pude y simplemente correr".

Al mirar a su espalda vio cómo los escombros arrastraban una casa rodante detrás de él.

"Fue como la cosa más aterradora que he experimentado en mi vida", dijo Worrall.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

