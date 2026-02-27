americateve

Rescatan a una manatí herida y a su cría en Florida y las llevan a SeaWorld

FORT MYERS, Florida, EE.UU. (AP) — Una manatí herida y su cría fueron rescatadas esta semana en un río de Florida y trasladadas a SeaWorld Orlando para su rehabilitación, informaron las autoridades.

Esta imagen difundida por el Departamento de Policía del condado de Lee, muestra a personal de la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de Florida mientras capturan a un manatí y su cría, el miércoles 25 de febrero de 2026, cerca de Fort Myers, Florida. (Lee County Sheriffs Office via AP)
Esta imagen difundida por el Departamento de Policía del condado de Lee, muestra a personal de la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de Florida mientras capturan a un manatí y su cría, el miércoles 25 de febrero de 2026, cerca de Fort Myers, Florida. (Lee County Sheriff's Office via AP) AP

Pilotos de drones le proporcionaron a los rescatistas una vista aérea, guiando a su embarcación hacia los manatíes el miércoles. Posteriormente sobrevolaron la zona para documentar cómo sacaban a los animales del río Orange, cerca de Fort Myers.

Un video compartido por el Departamento de Policía del condado de Lee muestra a la embarcación que transportaba al personal de la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de Florida que da traza un amplio círculo alrededor de las “vacas marinas” para acorralarlas en una red de pesca.

Poco después, media docena de empleados logra colocar a los en la embarcación, deslizando a la madre y a la cría hacia la popa. Los manatíes pueden alcanzar los 3 metros (10 pies) de largo y pesar más de 540 kilogramos (1.200 libras).

El video muestra que al menos un manatí fue colocado en una rampa para botes. La unidad marina de la policía del condado y la unidad de apoyo de tecnología avanzada colaboraron en la operación. Las autoridades no tenían detalles sobre cómo resultó herida la madre ni su estado actual.

Los manatíes fueron trasladados a SeaWorld Orlando, indicó la directora de Comunicaciones de Investigación de la agencia de vida silvestre, Kelly Richmond.

La madre y su cría figuran entre los por lo menos seis manatíes que han sido rescatados en el condado desde el 19 de febrero debido al estrés por frío, lesiones causadas por embarcaciones y desnutrición. En todo el estado, al menos otros 24 manatíes han sido rescatados este año, y más de 20 animales rehabilitados han sido liberados a través de la Alianza de Rescate y Rehabilitación de Manatíes.

La madre y su cría permanecían bajo estrecha observación el viernes en SeaWorld Orlando, donde el equipo se concentraba en estabilizar a la madre con cuidados de apoyo, incluida la hidratación, señaló en un correo electrónico a The Associated Press la directora de Relaciones Públicas y Relaciones con la Comunidad, Stephanie Bechara. Ambas recibieron antibióticos para ayudar a prevenir y tratar cualquier posible infección, precisó Bechara. Añadió que el proceso de rehabilitación se encontraba en sus primeras etapas.

Un manatí que buscaba aguas más cálidas fue rescatado a principios de este mes de un desagüe pluvial en Melbourne Beach.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

