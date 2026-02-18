Rescatan a 6 esquiadores tras avalancha en California, pero otros 9 siguen desaparecidos

En esta imagen, distribuida por el departamento de policía del condado de Nevada, se muestra a los miembros de un equipo de rescate en Soda Springs, California, el 17 de febrero de 2026. (Departamento de policía del condado de Nevada vía AP) AP

Dos de los seis rescatados fueron trasladados a un hospital para ser atendidos, reportó Ashley Quadros, portavoz del departamento de policía del condado de Nevada.

Las autoridades reportaron el martes por la noche que en la excursión había 15 esquiadores, no 16, como se creyó inicialmente.

Los equipos de búsqueda y rescate fueron enviados a Frog Lake, en la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe, tras una llamada al teléfono de emergencias 911 en la que se informaba de una avalancha y de la existencia de personas sepultadas. En ese momento, una potente tormenta invernal azotaba California.

Las condiciones extremas en las montañas del norte de California ralentizaron el operativo. Los equipos tardaron varias horas en llegar hasta los esquiadores y llevarlos a un lugar seguro, donde fueron evaluados por el Departamento de Bomberos de Truckee.

La policía dijo que ofrecerá un nuevo parte sobre el operativo de rescate en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

Los esquiadores estaban en el último día de una travesía de esquí de montaña de tres días, explicó Steve Reynaud, experto en avalanchas del Sierra Avalanche Center del Bosque Nacional Tahoe, que estuvo en contacto con gente que se encontraba en la zona. Según indicó, pasaron dos noches en refugios como parte de un recorrido que exigía moverse por un “terreno montañoso escabroso” de hasta 6,4 kms (4 millas), llevando consigo toda la comida y suministros.

El capitán de la policía del condado de Nevada, Russell Greene, dijo que las autoridades fueron notificadas de la avalancha por la empresa de excursiones que encabezó la expedición, Blackbird Mountain Guides, y por las balizas de emergencia que portaban los esquiadores. Los rescatistas avanzaron con cautela hacia el lugar debido al peligro de que se produjeran nuevas avalanchas.

Blackbird Mountain Guides indicó en un comunicado en su web que estaba coordinando con las autoridades la operación de rescate.

Condiciones peligrosas

Esta semana, California está sufriendo el azote de una potente tormenta invernal que incluye peligrosas tormentas eléctricas, fuertes vientos e intensas nevadas en zonas montañosas.

“Ahora mismo, las zonas fuera de pista son particularmente peligrosas porque estamos en el punto más intenso de la tormenta”, dijo Brandon Schwartz, jefe de previsión de avalanchas del Sierra Avalanche Center del Bosque Nacional Tahoe, con sede en Truckee.

El centro emitió una alerta por avalanchas para la zona central de Sierra Nevada, incluida la región ampliada del lago Tahoe, desde las cinco de la madrugada del martes, con posibilidad de grandes deslaves hasta el miércoles.

En la localidad de Soda Springs, cerca de donde ocurrió la avalancha, cayeron al menos 76 centímetros (30 pulgadas) de nieve en 24 horas, según la estación de esquí Soda Springs Mountain Resort.

Las condiciones peligrosas se debieron a la rápida acumulación de nieve, que se apiló sobre capas frágiles del manto nivoso, junto con los vientos huracanados.

La tormenta causó estragos en las carreteras desde Sierra Nevada hasta el condado de Sonoma. Las autoridades dijeron que el tránsito se detuvo temporalmente en ambos sentidos en la I-80, sobre y alrededor de Donner Summit, debido a derrapes y choques.

Varias estaciones de esquí de Tahoe cerraron total o parcialmente debido al mal tiempo. El centro señaló que los complejos ubicados a lo largo de las autopistas cuentan con programas de mitigación de avalanchas y no se esperaba que tuvieran un riesgo tan alto como las zonas fuera de pista, donde se desaconsejaba encarecidamente desplazarse por, cerca o debajo de lugares con tendencia a aludes.

La zona tiene un pasado sombrío

Castle Peak, una montaña de 2.777 metros (9.110 pies) ubicada al norte de Donner Summit, es un popular destino para practicar esquí de travesía. La cumbre, que puede ser peligrosa con nieve, lleva el nombre del infame grupo Donner, un conjunto de pioneros que recurrió al canibalismo tras quedar atrapado allí en el invierno de 1846-1847.

En enero, una avalancha en la región sepultó y mató al conductor de una moto de nieve, de acuerdo con las autoridades. Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el National Avalanche Center.

Para practicar esquí de travesía, que implica internarse en plena naturaleza, muy lejos de los límites de las estaciones de esquí, se recomienda contar con formación en evaluación y rescate en avalanchas, así como con equipo de seguridad. Los esquís que se utilizan son más anchos y pesados y tienen otras características para afrontar subidas y bajadas en terrenos no preparados, a diferencia de los de fondo, que son más estrechos y están diseñados para rutas planas y más acondicionadas.

___

Watson informó desde San Diego. La periodista de The Associated Press Audrey McAvoy, en Honolulu, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP