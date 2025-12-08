República Dominicana recibirá a los Tigres en Santo Domingo antes del Clásico Mundial

Compartir en:









El dominicano Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto durante el séptimo juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Toronto (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

Los juegos se llevarán a cabo en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, anunció el martes el comisionado de béisbol Rob Manfred. Los juegos serán dedicados a la memoria de las víctimas del colapso el 8 de abril del techo del club nocturno Jet Set de Santo Domingo.

Octavio Dotel, ex lanzador de Grandes Ligas, y la hermana del ex jugador Nelson Cruz estuvieron entre las más de 200 personas que fallecieron.

Cruz, el gerente general de la selección dominicana, y Albert Pujols, el mánager del equipo, asistieron a una conferencia de prensa con Manfred para hacer el anuncio durante las reuniones de invierno. La idea comenzó con una discusión la temporada baja pasada entre Cruz y Omar Minaya, asistente especial de los Yankees de Nueva York y ex gerente general de los Mets de Nueva York y los Expos de Montreal.

Como parte del evento, MLB y el promotor UEPA donarán a la Cruz Roja Dominicana.

La República Dominicana debutará en el Clásico el 6 de marzo contra Nicaragua, como parte de un grupo que también incluye a Israel, los Países Bajos, Nicaragua y Venezuela.

Aunque se han jugado partidos de entrenamiento de primavera en la República Dominicana, no ha sido sede de partidos de temporada regular.

___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP