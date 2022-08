Reportes: Israel lanzó misil que mató a 5 niños en Gaza

Los residentes dijeron que un proyectil cayó del aire y estalló en el cementerio. Cuando The Associated Press acudió al sitio, no vio ninguno de los indicios usuales de un bombardeo con un F-16 o un dron, lo que aumentó las sospechas de que el estallido había sido causado por un cohete errante. Tanto las fuerzas armadas israelíes como grupos palestinos de derechos humanos dijeron entonces que estaban investigando la explosión.