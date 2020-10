Reporte: Agentes de EEUU en Guatemala violaron acuerdo

Associated Press

El 15 de enero, The Associated Press reportó que uno de sus periodistas vio a cuatro agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) operando un punto de revisión junto a policías guatemaltecos cerca de la localidad de Morales, en el este de Guatemala. La policía revisaba los documentos de los migrantes, y aquellos que no contaban con la documentación apropiada eran enviados de regreso a la frontera con Honduras.