Reportan tiroteo en Minneapolis en medio de redadas migratorias

Un video en vivo publicado en línea mostró una gran presencia de agentes federales, locales, cinta policial amarilla y autos que habían estado en un choque. El comandante Gregory Bovino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba en el grupo.
"Estamos al tanto de un tiroteo que involucra a las fuerzas del orden federales cerca de East 34th Street y Portland Avenue. Por favor, eviten esta área", declaró la municipalidad en un comunicado.
No se dispone de más detalles de momento. En las imágenes, se puede ver y escuchar a transeúntes soplando silbatos y burlándose de los agentes federales, diciéndoles que se vayan.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes que había lanzado una operación migratoria con 2.000 agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes.
La Immigration Defense Network, una coalición de grupos que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación el martes por la noche para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para lidiar con la fuerza federal.
"Soy solo una persona común, pero puedo hacer algo y siento que ese es mi deber", dijo Mary Moran a la emisora KMSP-TV.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP