Reportan tiroteo en Minneapolis en medio de redadas migratorias

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU Kristi Noem en el Congreso en Washington el 11 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP Agentes federales cerca de una barrera vial tras reportarse un tiroteo en Minneapolis el 7 de enero del 2026. (AP foto/Tim Sullivan) AP

Un video en vivo publicado en línea mostró una gran presencia de agentes federales, locales, cinta policial amarilla y autos que habían estado en un choque. El comandante Gregory Bovino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba en el grupo.

"Estamos al tanto de un tiroteo que involucra a las fuerzas del orden federales cerca de East 34th Street y Portland Avenue. Por favor, eviten esta área", declaró la municipalidad en un comunicado.

No se dispone de más detalles de momento. En las imágenes, se puede ver y escuchar a transeúntes soplando silbatos y burlándose de los agentes federales, diciéndoles que se vayan.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes que había lanzado una operación migratoria con 2.000 agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

La Immigration Defense Network, una coalición de grupos que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación el martes por la noche para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para lidiar con la fuerza federal.

"Soy solo una persona común, pero puedo hacer algo y siento que ese es mi deber", dijo Mary Moran a la emisora KMSP-TV.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP