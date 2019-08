MOSCÚ (AP) — El ministerio ruso del Exterior respondió a informes de que varias estaciones de monitoreo de radiación dejaron de transmitir datos después de una mortífera explosión en un campo de lanzamiento de misiles, afirmando que no tiene obligación de revelar información a otros países.

Rusia dice que no está obligada a revelar información

El vicecanciller Serguei Ryabkov dijo a la agencia noticiosa Interfax que Rusia puede decidir si revela información bajo el Tratado de Prohibición de Ensayos con Armas Nucleares, pero que no es una obligación. No aludió directamente a los informes de que no se dieron a conocer los niveles de radiación.