Reportan más de 20 muertos en choque entre disidencias de ex-FARC en sureste de Colombia

Tropas de una brigada militar se ha desplegado en la zona rural El Retorno, en el departamento del Guaviare, al tiempo que realizan sobrevuelos para establecer “las implicaciones” del choque violento entre disidencias de la desaparecida guerrilla que no se acogieron al acuerdo de paz con el estado en 2016.

La oficina de prensa del ejército de Colombia indicó a The Associated Press que la cifra preliminar es de 27 cuerpos, pero no se entregaron detalles sobre el destino de los mismos.

Fotografías y videos reproducidos por medios colombianos mostraron cuerpos enfilados sobre el piso, aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto.

El reporte del ejército precisa que los cuerpos corresponden a integrantes del grupo armado residual Martín Villa del Bloque Amazonas, comandado por alias “Iván Mordisco” y que se ha enfrentado en las últimas horas con la estructura Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias “Calarca”.

El combate se da “por el control territorial” de las rutas de movilidad y economías ilícitas en el sur del Guaviare, agregó el ejército colombiano.

La institución señaló que se han reforzado las medidas para la protección de la población en esa zona del país andino.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, es uno de los más buscados de Colombia y comanda las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que abandonó el año pasado la mesa de negociación de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

En tanto, Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarca”, quedó al mando del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) tras una ruptura con el EMC en torno a los diálogos de paz, en los que se mantiene en medio de cuestionamientos por supuestas infiltraciones.

Petro, primer mandatario de izquierda en la historia del país andino, abrió varias mesas de negociación con las disidencias de las FARC y otros grupos armados buscando menguar la violencia y acabar por desarmarlas. Sectores de oposición cuestionan su política de paz señalando que alienta la “impunidad”.

