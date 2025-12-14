Reportan dos detenidos tras tiroteo con varias víctimas en Bondi Beach, Sydney

Compartir en:









Trabajadores de emergencia trasladan a una persona en una camilla tras reportes de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Baker) AP

La policía del estado de Nueva Gales del Sur declaró que dos personas habían sido detenidas.

Los medios informaron que los dos arrestados eran los tiradores. Se reportó que varias personas fueron baleadas y las ambulancias habían acudido al lugar.

Se pudo ver a los trabajadores de emergencia atendiendo al menos a tres personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP