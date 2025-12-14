americateve

Reportan dos detenidos tras tiroteo con varias víctimas en Bondi Beach, Sydney

SYDNEY (AP) — La policía en Australia anunció dos detenciones tras reportes de que varias personas habían sido baleadas en Bondi Beach, Sídney.

Trabajadores de emergencia trasladan a una persona en una camilla tras reportes de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Baker)
Trabajadores de emergencia trasladan a una persona en una camilla tras reportes de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Baker) AP

La policía del estado de Nueva Gales del Sur declaró que dos personas habían sido detenidas.

Los medios informaron que los dos arrestados eran los tiradores. Se reportó que varias personas fueron baleadas y las ambulancias habían acudido al lugar.

Se pudo ver a los trabajadores de emergencia atendiendo al menos a tres personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

