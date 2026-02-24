americateve

Reportan cuatro muertos en Irán después de que un helicóptero militar iraní se estrelle en mercado

TEHERÁN, Irán (AP) — Al menos cuatro personas murieron, según reportes, después de que un helicóptero militar iraní se estrellara el martes en un mercado de frutas y verduras en el centro de Irán.

El siniestro ocurrió en la localidad de Dorcheh, unos 330 kilómetros (205 millas) al sur de la capital de Irán, Teherán, en la provincia de Isfahán, según la televisión estatal iraní. Isfahán alberga una importante base aérea iraní, así como una instalación nuclear atacada por Estados Unidos durante la guerra entre Irán e Israel en junio.

El helicóptero del ejército realizaba un vuelo de entrenamiento, según a televisora estatal. Añadió que el piloto y el copiloto murieron en el accidente, y mostró imágenes de escombros y humo elevándose desde el mercado.

La agencia semioficial de noticias Fars señaló que dos personas que se encontraban en tierra en el mercado murieron en el choque.

Es el segundo choque en menos de una semana en Irán. Un avión de combate F-4 se estrelló cerca de la ciudad occidental iraní de Hamedan, lo que causó la muerte de uno de sus pilotos.

Irán tiene un historial de accidentes mortales. Las sanciones occidentales han agotado el suministro de piezas para aeronaves en Irán, que depende de una flota de helicópteros y aviones envejecidos tanto para su gobierno como para sus aerolíneas comerciales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

