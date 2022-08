Reportan bombardeos rusos cerca de planta nuclear de Ucrania

Associated Press

Sin embargo, nada parecía seguro en una guerra que ha sembrado el miedo y el malestar mucho más allá de las líneas del frente en el este y el sur de Ucrania y también en la península de Crimea —anexionada por Rusia en 2014— y tan lejos como Moscú, donde el sábado por la noche la explosión de un automóvil mató a la hija de un influyente teórico político ruso a menudo denominado “el cerebro de Putin”.

El lunes, las autoridades rusas buscaban más pistas sobre quién podría estar detrás del incidente, luego de que las autoridades dijeron que la información preliminar indicaba que la comentarista de televisión de 29 años Daria Dugina murió por un explosivo colocado en la camioneta que conducía.

Un exlegislador de la oposición rusa, Ilya Ponomarev, dijo que un grupo ruso desconocido, el Ejército Nacional Republicano, se atribuyó la responsabilidad del atentado. The Associated Press no pudo verificar la existencia del grupo. Ponomarev, quien abandonó Rusia después de votar en contra de la anexión de Crimea en 2014, hizo la declaración a la televisión ucraniana.

Las autoridades de Ucrania niegan estar involucrados.

