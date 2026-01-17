Reos en tres prisiones de Guatemala toman como rehenes a decenas de guardias

Marco Antonio Villeda, ministro del Interior, señaló que estaba dispuesto a iniciar un diálogo con los reclusos para obtener la liberación de los 46 custodios, pero no accedería a sus demandas.

La agencia de Villeda afirmó horas antes en un comunicado que los disturbios fueron resultado directo de la decisión de los administradores de las prisiones de retirar privilegios a algunos líderes de pandillas que se encuentran encarcelados.

"“En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado", señaló el comunicado. "Tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones”.

Las autoridades desplegaron a elementos de la Policía Nacional alrededor de las prisiones afectadas. No se reportaron heridos ni muertos.

En videos que circularon en redes sociales se puede ver a prisioneros que exigieron su traslado.

El presidente Bernardo Arévalo aceptó en octubre la renuncia de tres altos funcionarios de seguridad, incluido el predecesor de Villeda, después de que las autoridades admitieron que 20 pandilleros habían escapado en los últimos días.

"Hay que cortar el vínculo entre el sistema carcelario y la criminalidad afuera", dijo Arévalo el jueves en una entrevista con The Associated Press. "Y por eso todo el esfuerzo para recuperar el control del sistema carcelario es muy importante".

