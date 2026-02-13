Renuncias y reemplazos de alto perfil al tiempo que se extienden secuelas del caso Epstein

Políticos, diplomáticos, líderes empresariales y miembros de la realeza han visto sus reputaciones manchadas, se han abierto investigaciones y se han perdido empleos luego que un alijo de más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con Epstein, publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelara sus vínculos con el financiero estadounidense y delincuente sexual condenado que murió tras las rejas en 2019.

Aparte del expríncipe Andrés, ninguno de ellos enfrenta acusaciones de conducta sexual indebida. Han caído por mantener relaciones amistosas con Epstein después de que se convirtiera en un delincuente sexual condenado.

A continuación, un vistazo a algunos de los atrapados en el escándalo:

Una de las mayores empresas de logística del mundo ha reemplazado a su presidente Sultan Ahmed bin Sulayem luego que correos electrónicos publicados recientemente mostraran su amistad de años con Epstein.

DP World ha sido durante mucho tiempo un pilar de la economía de Dubái. Administra el puerto de Jebel Ali en la ciudad de Oriente Medio y opera terminales en otros puertos de todo el mundo.

El conjunto de documentos relacionados con Epstein publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluye correos electrónicos entre Epstein y bin Sulayem en los que se hace referencia a pornografía, masajes sexuales y acompañantes.

En un correo electrónico de 2013, Epstein le escribió a bin Sulayem que “eres uno de mis amigos más confiables en todo el sentido de la palabra, nunca me has fallado”. Algunos correos —como otros en los archivos de Epstein— contienen errores tipográficos.

En respuesta, bin Sulayem dijo: “Gracias, amigo mío, me voy a probar una rusa fresca 100% femenina en mi yate”.

La principal abogada de Goldman Sachs renunciará

Kathy Ruemmler, la directora jurídica del histórico banco de inversión Goldman Sachs, anunció el jueves que renunciará tras la publicación de correos electrónicos en los que describía a Epstein como un “hermano mayor” y minimizaba sus delitos sexuales.

Aunque Ruemmler ha calificado a Epstein de “monstruo” en declaraciones recientes, su relación con él era muy distinta antes que fuera arrestado por segunda vez por delitos sexuales en 2019. Recibió de él varios regalos costosos, entre ellos bolsos de lujo y un abrigo de piel.

“¡Qué encantador y considerado! ¡¡¡Gracias al tío Jeffrey!!!”, le escribió Ruemmler a Epstein en 2018.

Antes de incorporarse a Goldman en 2020, Ruemmler fue asesora jurídica de la Casa Blanca del presidente Barack Obama. Dejará su cargo en Goldman Sachs el 30 de junio.

Prestigioso bufete pierde a su presidente

Brad Karp renunció como presidente de uno de los bufetes más prestigiosos de Estados Unidos el 4 de febrero, al señalar que la cobertura noticiosa sobre sus intercambios con Epstein ha “creado una distracción”.

Karp se había desempeñado como presidente de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison desde 2008. El bufete neoyorquino ha impulsado la causa de los derechos civiles, ha llevado los asuntos legales de intermediarios del poder corporativo y se ha convertido en una empresa global de miles de millones de dólares.

Entre los documentos publicados recientemente figuraba un correo electrónico del 22 de julio de 2015 en el que Karp agradecía a Epstein por organizar una velada que, según el abogado, fue “única en la vida” y que “nunca olvidaré”. Epstein respondió que Karp era “siempre bienvenido”, y añadió: “hay muchas muchas noches de talentos únicos. serás invitado a menudo”.

Familia real del Reino Unido

El expríncipe Andrés, uno de los dos hermanos del rey Carlos III, es uno de los nombres más destacados vinculados a Epstein.

Los titulares sobre el escándalo obligaron al rey el año pasado a despojar a Andrés de sus títulos reales, incluido el de príncipe. Ahora se le conoce como Andrew Mountbatten-Windsor. Ha negado repetidamente cualquier irregularidad.

La reciente publicación masiva de documentos expuso la profundidad de los vínculos entre Mountbatten-Windsor y Epstein, al revelar más detalles sórdidos que han sacudido a la familia real, incluida una acusación de que el ex príncipe envió informes comerciales a Epstein en 2010.

Mountbatten-Windsor se ha visto obligado a abandonar la propiedad real que ocupó durante más de dos décadas. El Palacio de Buckingham dice que el rey está dispuesto a apoyar a la policía en caso de que se abra una investigación sobre si Mountbatten-Windsor entregó información confidencial a Epstein.

Política británica

El gobierno del Reino Unido se ha visto sacudido por nuevas revelaciones sobre Peter Mandelson, un veterano baluarte del Partido Laborista a quien el primer ministro Keir Starmer sacó del ostracismo político al nombrarlo embajador del Reino Unido en Washington.

Mandelson fue despojado de ese codiciado cargo en septiembre, después que correos electrónicos de Epstein mostraran que habían tenido vínculos más estrechos de lo que el embajador había reconocido inicialmente.

Aunque el propio Starmer no aparece implicado en los archivos, su posición se ha visto amenazada por haber designado a Mandelson. Ha enfrentado llamados de sus adversarios y desde dentro de su propio Partido Laborista para que renuncie, algo que hasta ahora se ha negado a hacer.

Mandelson ahora enfrenta una investigación penal, después que los nuevos archivos sugirieran que pudo haber compartido con Epstein información sensible para los mercados hace unos 15 años.

Mandelson no ha comentado sobre la investigación. Anteriormente se disculpó por su relación con Epstein, pero dijo que desconocía los delitos del financiero.

Princesa heredera de Noruega

Los nuevos documentos mostraron, entre otras cosas, que la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, de 52 años y esposa del príncipe heredero Haakon, tomó prestada durante varios días en 2013 una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida.

Y en un intercambio de correos electrónicos entre Epstein y Mette-Marit en 2012, él señaló que estaba en París “en mi búsqueda de esposa”, pero que “prefiero a las escandinavas”.

Ella respondió que la capital francesa era “buena para el adulterio”, pero que las “escandis” eran “mejor material de esposa”.

Mette-Marit se disculpó este mes por “la situación en la que he puesto a la familia real”, y dijo: “Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa a la persona que quiero ser”.

Ex primer ministro de Noruega

El jefe de la unidad de delitos económicos de la policía noruega informó el jueves que el ex primer ministro Thorbjørn Jagland ha sido acusado de “corrupción agravada” en relación con una investigación vinculada a la publicación de los archivos de Epstein.

Los abogados de Jagland, del bufete Elden en Noruega, indicaron que él niega los cargos y que fue interrogado por la unidad policial el jueves.

Økokrim, como se conoce a la unidad policial, dijo la semana pasada que investigaría si se recibieron regalos, viajes y préstamos en relación con el cargo de Jagland.

El jueves, el jefe de la unidad, Pål K. Lønseth, también señaló que sus equipos realizaron un registro en la residencia de Jagland en Oslo, junto con registros en otras dos propiedades en Risør, una localidad costera al sur de la capital, y en Rauland, al oeste.

Los registros se llevaron a cabo luego que el Consejo de Europa, un organismo de derechos humanos que Jagland dirigió en el pasado, informara que estaba atendiendo una solicitud de las autoridades noruegas para levantar la inmunidad frente a procesos legales de la que él había gozado.

El consejo levantó la inmunidad, al afirmar que estaba destinada a proteger actividades vinculadas a funciones oficiales, no el “beneficio personal”. Jagland también es exjefe del Comité Noruego del Nobel.

Exembajadora noruega

Mona Juul, exembajadora de Noruega en Jordania, que participó en los esfuerzos de paz israelí-palestinos en la década de 1990, renunció durante el fin de semana, después que informes señalaran que Epstein dejó 10 millones de dólares a los hijos de Juul en un testamento redactado poco antes de morir.

El ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, dijo que continuará una investigación del ministerio sobre lo que ella sabía y su contacto con Epstein, y que Juul seguirá conversando con funcionarios noruegos para aclarar la situación.

Exministro de Cultura de Francia

Jack Lang, de 86 años, dejó el cargo como director del Instituto del Mundo Árabe en París por presuntos vínculos financieros pasados con Epstein que motivaron una investigación fiscal.

Lang fue convocado para presentarse el domingo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que supervisa el instituto, pero presentó su renuncia.

El exministro de Cultura del presidente Francois Mitterrand es la figura de mayor perfil en Francia afectada por la publicación de archivos el 30 de enero por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Exministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia

El asesor de seguridad nacional del primer ministro Robert Fico, Miroslav Lajčák, renunció por comunicaciones pasadas con Epstein, incluidos mensajes de texto en los que hablaban de chicas “hermosas”.

“Cuando leo los mensajes hoy, me siento como un idiota”, dijo Lajčák a la radio pública eslovaca.

Lajčák, exministro de Relaciones Exteriores y expresidente de la Asamblea General de la ONU, ha negado cualquier irregularidad. Dijo que consideraba a Epstein un contacto valioso, aceptado por los ricos y poderosos en Estados Unidos.

“Esos mensajes no son más que egos masculinos estúpidos en acción”, sostuvo Lajčák. “Nada más que palabras salió de eso”.

___

The Associated Press está revisando los documentos publicados por el Departamento de Justicia en colaboración con periodistas de CBS, NBC, MS NOW y CNBC. Periodistas de cada redacción están trabajando juntos para examinar los archivos y compartir información sobre lo que contienen. Cada medio es responsable de su propia cobertura informativa independiente de los documentos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

