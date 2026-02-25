Renuncian polémico fiscal general y defensor del Pueblo de Venezuela

Compartir en:









También renunció el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Ambos funcionarios ocupaban sus puestos desde 2017 y fueron ratificados por el legislativo unicameral en el 2024.

Saab, que en su misiva no mencionó las razones de su renuncia, sorpresivamente fue seguidamente designado como Defensor del Pueblo encargado “mientras se cubre la vacante” de Ruiz, un licenciado en educación.

Un Comité de Evaluación de Postulaciones elegirán a quienes ocuparán esos puestos de forma definitiva.

Saab dimitió mediante una misiva dirigida a Jorge Rodríguez, presidente del legislativo unicameral y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien fue juramentada el 5 de enero ante la Asamblea Nacional, dos días después de que Estados Unidos depuso y capturó en la capital venezolana a Maduro. La entonces vicepresidenta era, de acuerdo con la Constitución, la primera en la línea de sucesión.

Saab, que en su juventud fue reconocido por defender los derechos humanos, destacó que cumplió “con hidalguía y honor este cargo en medio de una circunstancia histórica de excepcional desafío para el presente y futuro de nuestra patria”, donde “jugamos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en un periodo de agresiones inimaginables”.

Ruiz renunció citando motivos de “índole personal, familiar y de salud que debo atender”. El defensor entre sus atribuciones destaca la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos.

FUENTE: AP