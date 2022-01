Renuncia presidente de Credit Suisse tras pesquisa interna

Lehman “sucede a Antonio Horta-Osório, que renunció tras una investigación encargada por la junta”, según la entidad. No se dieron más detalles. La oficina de prensa del banco no respondió en un primer momento a un email de Associated Press pidiendo más información.

Medios suizos indicaron el lunes que Horta-Osório, ex director general del británico Lloyds Banking Group, había incumplido las normas de cuarentena, lo que incluía viajar a Gran Bretaña en diciembre y un viaje al torneo de tenis de Wimbledon en verano.

El sitio de noticias financieras finews.com reportó a finales de diciembre, citando dos fuentes, que el ejecutivo estaba siendo investigado por supuesta infracción de las cuarentenas.