Renuncia jefe de organismo clave para la medición de la inflación en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Javier Milei sufrió la baja de un funcionario a cargo del organismo responsable de medir la inflación en Argentina justo a pocos días de estrenarse un nuevo método de cálculo del costo de vida.

Marco Lavagna, quien dirigía el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde 2019, presentó el lunes su renuncia indeclinable, confirmó la oficina de prensa del organismo.

“En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”, expresó el economista en una carta dirigida al personal del INDEC.

Argentina reportó en 2025 una inflación de 31,5%, la más baja de los últimos ocho años. Sin embargo, la medición mensual registró una variación de 2,8% en diciembre desde 2,5% del mes anterior.

La renuncia del jefe del organismo se da a una semana de la publicación del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) de enero, que contempla cambios en la metodología de medición que rige desde 2017. Entre otras novedades, otorga más peso en el cálculo a los rubros vivienda, transporte y comunicaciones por sobre el precio de los alimentos.

“Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a ocho días de la salida del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, expresó Raúl Llaneza, delegado en el INDEC del sindicato de trabajadores estatales (ATE), y recordó que en 2007, bajo la gestión del entonces presidente de centroizquierda Néstor Kirchner “se intervino políticamente nuestro organismo porque no gustaba el dato del IPC de enero” de ese año.

Aquella decisión marcó un punto de quiebre para el INDEC, ya que durante la década siguiente sus estadísticas quedaron teñidas de sospecha de manipulación política.

“Es un escenario en el que nuestro organismo va a estar en el centro de la opinión pública. Exigimos, históricamente, un INDEC independiente del poder político”, reclamó el sindicalista.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó el lunes en una entrevista que la inflación de enero se ubicará en 2,5%.

Pedro Lines, actual director técnico del INDEC, asumirá la dirección del organismo en reemplazo de Lavagna, informó el gobierno.

FUENTE: AP

