Renuncia gobierno de Bulgaria tras protestas masivas

SOFÍA, Bulgaria (AP) — El gobierno de Bulgaria dimitió el jueves mientras el país se veía sacudido por protestas masivas a pocas semanas de unirse a la eurozona.

Protestas en Sofía, Bulgaria, el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Valentina Petrova)
Protestas en Sofía, Bulgaria, el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Valentina Petrova)

La dimisión de la coalición minoritaria, liderada por el partido de centroderecha GERB, fue anunciada minutos antes de una votación de censura presentada por la oposición en el parlamento debido a la mala gestión económica y apoyada por el creciente descontento público con la corrupción generalizada.

"Antes de la votación de censura de hoy, el gobierno está dimitiendo", declaró el primer ministro Rosen Zhelyazkov en el parlamento.

Las manifestaciones del miércoles se produjeron después de las protestas de la semana pasada que fueron provocadas por los planes presupuestarios del gobierno para aumentar los impuestos, las contribuciones a la seguridad social y el gasto. Posteriormente, el gobierno retiró el controvertido plan presupuestario de 2026.

Las demandas de los manifestantes se habían ampliado para incluir llamados a que el gobierno de centroderecha renunciara.

"Las decisiones de la Asamblea Nacional son significativas cuando reflejan la voluntad del pueblo", indicó Zhelyazkov refiriéndose a las protestas antigubernamentales. "Queremos estar donde la sociedad espera que estemos".

Estudiantes de las universidades de Sofía se habían unido a las protestas, que según los organizadores superaron en número a las manifestaciones de la semana pasada que reunieron a más de 50.000 personas. Estimaciones de los medios basadas en imágenes de drones situaron el número de manifestantes en más de 100.000.

En el centro de las frustraciones de los manifestantes está el papel del político y oligarca búlgaro Delyan Peevski, quien ha sido sancionado tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido, y cuyo partido MRF Nuevo Comienzo apoya al gobierno. Los opositores han acusado a Peevski de ayudar a moldear la política gubernamental en línea con intereses oligárquicos.

"No tenemos dudas de que el gobierno recibirá apoyo en la próxima votación de censura. Sin embargo, las decisiones de la Asamblea Nacional son importantes cuando reflejan la voluntad del soberano", señaló el primer ministro.

El país balcánico de 6,4 millones de habitantes tiene previsto cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro el 1 de enero, convirtiéndose en el miembro número 21 de la eurozona.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

