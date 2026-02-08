Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Renuncia el jefe de gabinete británico por nombramiento de embajador en EEUU vinculado a Epstein

LONDRES (AP) — El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, renunció el domingo debido al escándalo en torno al nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein.