Renuncia directora de entidad que regula combustible en Bolivia en medio de quejas por mala calidad

LA PAZ, Bolivia (AP) — La directora de la entidad que regula el sector de los hidrocarburos en Bolivia renunció el miércoles en medio de reclamos por la mala calidad del combustible y tras el alza de su precio, una medida del plan contra crisis del gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Margot Ayala, directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dijo en conferencia de prensa que decidió “dar un paso al costado”. Había asumido el cargo junto con Paz en noviembre y también fue funcionaria durante los gobiernos de izquierda del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025)

Una de las primeras medidas de Paz para combatir la crisis económica —la mayor de las últimas cuatro décadas— fue la eliminación de la subvención a los combustibles, lo que hizo que se duplicara su precio.

Hasta entonces el combustible se importaba a precio internacional y se vendía al mercado interno a la mitad de su valor, lo que según el gobierno provocaba una sangría de unos 2.000 millones de dólares anuales.

La semana pasada la petrolera informó que se había contaminado la gasolina con goma y manganeso, residuos que quedaron en dos tanques de almacenamiento que dejó el gobierno de Arce y que según sus cálculos afectó a unos 2.000 automóviles. Posteriormente aseguró que ese combustible fue retirado y que se estaba investigando lo sucedido.

Paz también denunció un presunto “boicot” del personal de la petrolera estatal que responde al gobierno pasado y anunció que se despediría a 360 empleados.

“En el tema de la gasolina ha habido un boicot. Ojalá podamos llegar hasta el fondo de esto”, dijo Paz en la víspera.

Mientras tanto su gobierno avanza en negociaciones con los conductores del transporte público para resarcir los daños a sus motorizados.

FUENTE: AP

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

