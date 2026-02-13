americateve

Rennes, sin entrenador, sorprende al líder PSG y acaba con su mala racha en la Ligue 1

RENNES, Francia (AP) — Rennes, sin entrenador, sorprendió al líder de la Ligue 1, Paris Saint-Germain, al vencerlo 3-1 en casa y puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar el viernes.

El equipo local despidió al técnico Habib Beye el lunes después de que las buenas sensaciones del inicio de temporada parecieran desvanecerse, y partía como clara víctima ante el PSG, que llegó a Bretaña tras ganar sus últimos siete compromisos de liga.

Pero Rennes estrelló un balón en el poste al inicio y obtuvo recompensa por su arranque confiado a los 33 minutos. El mediocampista jordano Mousa Al-Tamari se lanzó al frente en un contraataque y encontró el espacio suficiente entre dos defensas, al borde del área, para colocar con rosca un magnífico gol de apertura.

El PSG se metió en el partido, pero se mostró dubitativo de cara al arco, y Esteban Lepaul duplicó la ventaja de Rennes a mitad del segundo tiempo. El prolífico centro delantero se elevó más que todos para conectar un potente cabezazo que superó a Matvey Safonov y firmó su 11mo gol de la temporada.

El exjugador de Rennes Ousmane Dembélé descontó para el PSG dos minutos después, pero Breel Embolo restableció la ventaja de dos goles del equipo local a los 81, cuando culminó otro contraataque.

El PSG se mantuvo en la cima de la tabla, pero Lens, segundo clasificado, puede arrebatarle el liderato si vence a Paris FC el sábado.

Rennes superó a Lille y subió al quinto puesto.

