Renée Fleming cancela presentaciones en el Centro Kennedy

ARCHIVO - Trabajadores agregan el nombre del presidente Donald Trump al Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, después de que una junta designada por Trump votara para cambiar el nombre de la institución, en Washington, el 19 de diciembre de 2025. (Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo) AP

La soprano ganadora del Grammy iba a presentarse con el director James Gaffigan y la Orquesta Sinfónica Nacional. Su decisión no es sorprendente; hace un año renunció como "Asesora Artística General", argumentando las salidas forzadas del presidente del Centro Kennedy, David Rubenstein, y su presidenta, Deborah Rutter. El centro mismo se refirió a "un conflicto de programación" como la razón por la que se retiró de los conciertos de mayo.

"Un nuevo solista y repertorio serán anunciados en una fecha posterior, y el resto del programa permanece sin cambios", se lee en un comunicado en el sitio web del Centro Kennedy, que fue publicado esta semana. Fleming no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Lin-Manuel Miranda, Bela Fleck e Issa Rae están entre los múltiples artistas que han cancelado eventos en el Centro Kennedy, que ha sido parte del ataque más amplio de Trump a lo que él llama la cultura "woke". A principios de este mes, la Ópera Nacional de Washington anunció que rompería lazos con el Centro Kennedy, donde había actuado desde 1971.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

