Remanentes de tormenta Imelda dejan 2 muertos en Texas

Más de 900 vuelos fueron cancelados o demorados en Houston. Y sobre la misma costa de Texas en el Golfo de México, en un momento dado las autoridades advirtieron sobre la posible ruptura de un dique cerca de Beaumont, en el condado Jefferson, luego de que la duración e intensidad de las lluvias sorprendió incluso a aquellos que se habían preparado para las inundaciones.

Un joven de 19 años se electrocutó y murió ahogado cuando intentaba poner a salvo a su caballo, según un mensaje que compartió su familia con la jefatura de policía del condado Jefferson. Crystal Holmes, portavoz del departamento, dijo que el deceso ocurrió durante una tormenta eléctrica.

Un hombre de unos cuarenta y tantos o cincuenta y tantos años se ahogó el jueves en la tarde cuando intentaba conducir durante la hora pico una camioneta por una inundación que en algunas partes alcanzaba 2,40 metros (8 pies) de altura cerca del aeropuerto intercontinental Bush en Houston, dijo el juez Ed Gonzalez del condado Harris.

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que, según cálculos preliminares, poco más de un metro (40 pulgadas) de lluvia cayó en el condado Jefferson en apenas 72 horas, con lo que Imelda se convertiría en el séptimo ciclón tropical de mayores precipitaciones en la historia de Estados Unidos.

