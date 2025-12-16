americateve

Relevista Gregory Soto y Piratas firman contrato de un año por 7,75 millones

PITTSBURGH (AP) — El relevista Gregory Soto, dos veces elegido al Juego de Estrellas, firmó el martes un contrato por un año y 7,75 millones de dólares con los Piratas de Pittsburgh.

ARCHIVO - El dominicano Gregory Soto hace un lanzamiento por los Mets de Nueva York en un juego ante los Nacionales de Washington, el 21 de septiembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo
ARCHIVO - El dominicano Gregory Soto hace un lanzamiento por los Mets de Nueva York en un juego ante los Nacionales de Washington, el 21 de septiembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo AP

Soto ofrece a los Piratas una opción experimentada como lanzador zurdo en un bullpen que se renovará en 2026 después de que los relevistas Colin Holderman y Dauri Moreta fueron dados de baja el mes pasado.

El dominicano de 30 años tiene un récord de 15-34 con una efectividad de 4.26 y 56 salvamentos a lo largo de siete temporadas con cinco equipos. Fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2021 y 2022 con Detroit. Pasó 2025 con Baltimore y los Mets de Nueva York, quienes lo adquirieron a finales de julio, justo antes de la fecha límite de canjes.

Soto tuvo dificultades en Nueva York, con un récord de 1-3 y una efectividad de 4.50 en 25 apariciones. Su salida es la segunda baja significativa del bullpen de los Mets en la agencia libre después de que el cerrador boricua Edwin Díaz formalizó su acuerdo por tres años con los Dodgers de Los Ángeles el mismo martes.

Pittsburgh parece estar estable en la parte trasera del bullpen, donde el dominicano Dennis Santana se desempeñó bien después de que David Bednar, dos veces elegido al Juego de Estrellas, fue traspasado a los Yankees de Nueva York la temporada pasada. Soto ofrece a los Piratas un lanzador que ha desempeñado una gran variedad de roles, incluido el de cerrador.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

