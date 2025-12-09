americateve

Reino Unido sanciona a empresas rusas acusadas de participar en guerra informativa

LONDRES (AP) — Gran Bretaña anunció el martes sanciones contra medios de comunicación rusos, advirtiendo que las naciones occidentales deben mejorar su estrategia para combatir la guerra de información de "estados extranjeros malignos".

El secretario de Estado Marco Rubio (der) con la ministra de exteriores británica Yvette Cooper en el Departamento de Estado en Washington el 8 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein)
La secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, declaró que el Reino Unido estaba imponiendo sanciones al canal de microblogging de Telegram Rybar, a la Fundación para el Apoyo y Protección de los Derechos de los Compatriotas que Viven en el Extranjero —descrita por la inteligencia estonia como una fachada para la agencia de espionaje GRU— y al Centro de Experiencia Geopolítica, un grupo de expertos dirigido por el escritor ruso de extrema derecha Aleksandr Dugin.

También se sancionaron dos empresas con sede en China "por sus vastas e indiscriminadas actividades cibernéticas contra el Reino Unido y sus aliados", indicó Cooper.

En un discurso en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres, Cooper afirmó que Gran Bretaña y sus aliados enfrentan crecientes "amenazas híbridas... diseñadas para debilitar la infraestructura nacional crítica, socavar nuestros intereses e interferir en nuestras democracias".

"Debemos llamar a esto por lo que es: guerra de información rusa. Y nos estamos defendiendo", expresó Cooper.

Señaló que las amenazas incluyen ataques físicos como el sabotaje, así como campañas de desinformación "inundando las redes sociales con IA generativa y videos manipulados" destinados a socavar el apoyo occidental a la resistencia de Ucrania contra la invasión rusa.

Los funcionarios británicos señalan sitios web falsos y anuncios políticos durante la reciente elección de Moldavia y sitios de noticias falsas que contienen videos con mentiras sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa, a fin de socavar el apoyo a Ucrania.

Cooper pronunció su discurso para conmemorar los 100 años desde la firma de los Tratados de Locarno, un conjunto de acuerdos entre naciones europeas que reforzaron la paz en Europa después de la Primera Guerra Mundial.

Subrayó la importancia de la cooperación internacional en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump ha estado desestabilizando alianzas establecidas desde hace mucho tiempo y sembrando dudas sobre el compromiso de Washington con la OTAN.

Cooper, quien se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington el lunes, dijo que esas conversaciones "fueron increíblemente claras sobre la fortaleza del compromiso de Estados Unidos con la OTAN".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

