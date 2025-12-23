americateve

Reino Unido presenta nuevos cargos de violación y agresión sexual contra Russell Brand

LONDRES (AP) — Las autoridades británicas presentaron el martes nuevos cargos de violación y agresión sexual contra el comediante Russell Brand, quien ya enfrenta cargos similares relacionados con cuatro mujeres.

Russell Brand en la conferencia del movimiento derechista Turning Point en Phoenix el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/Jon Cherry)
Russell Brand en la conferencia del movimiento derechista Turning Point en Phoenix el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/Jon Cherry)

El Servicio de Fiscalía de la Corona declaró que los nuevos cargos —un cargo de violación y uno de agresión sexual— contra Brand están relacionados con dos mujeres adicionales. Los presuntos delitos ocurrieron en 2009, según informó esa instancia.

Brand, de 50 años, ya había sido acusado en abril de dos cargos de violación, dos cargos de agresión sexual y un cargo de asalto indecente. Los cargos se presentaron tras una investigación de 18 meses que se inició cuando cuatro mujeres alegaron haber sido agredidas por el controvertido comediante.

Los fiscales indicaron que estos delitos ocurrieron entre 1999 y 2005: uno en la ciudad costera inglesa de Bournemouth y los otros tres en Londres. Brand se declaró inocente de esos cargos en un tribunal de Londres a principios de este año.

Debe comparecer nuevamente ante el tribunal el 20 de enero, en relación con los dos nuevos cargos presentados en su contra. También se ha programado un juicio para junio del próximo año, que se espera dure de cuatro a cinco semanas.

El actor de “Get Him To The Greek”, conocido por sus atrevidas actuaciones de comediante y sus batallas con las drogas y el alcohol, se ha alejado de los medios de comunicación convencionales en los últimos años. Ha construido un gran seguimiento en línea con videos que mezclan bienestar, teorías de conspiración y discusiones sobre religión.

Cuando se anunciaron los primeros cargos en abril, Brand señaló que daba la bienvenida a la oportunidad de demostrar su inocencia.

"Fui un tonto antes de vivir a la luz del Señor", afirmó en un video en redes sociales. "Fui un adicto a las drogas, un adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui es un violador. Nunca he participado en actividades no consensuadas. Rezo para que puedan ver eso al mirar en mis ojos".

La Associated Press no nombra a las víctimas de presunta violencia sexual, y la ley británica protege su identidad de los medios de comunicación de por vida.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

