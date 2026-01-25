americateve

Reino Unido planea crear un "FBI británico" para unificar investigaciones en un cuerpo policial

LONDRES (AP) — El gobierno británico dijo el domingo que presentará planes esta semana para crear una nueva fuerza policial nacional, apodada el "FBI británico", que se encargará de investigaciones complejas como el antiterrorismo, el fraude, el abuso infantil en línea y las bandas criminales.

ARCHIVO - Policías patrullan la estación de tren de Kings Cross en Londres, el unes 3 de noviembre de 2025. (AP foto/Kin Cheung, Archivo)
El Servicio Nacional de Policía reunirá bajo el mismo paraguas el trabajo de las agencias existentes que se ocupan del terrorismo y el crimen, los helicópteros policiales y la vigilancia de las carreteras, así como las unidades regionales de crimen organizado en Inglaterra y Gales.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, afirmó que el nuevo organismo aliviará la carga de las 43 fuerzas policiales locales en Inglaterra y Gales, ayudándolas a centrarse únicamente en los delitos cotidianos dentro de sus jurisdicciones.

"Algunas fuerzas locales carecen de las habilidades o recursos que necesitan para combatir el crimen moderno complejo como el fraude, el abuso infantil en línea o las bandas criminales organizadas", expresó.

Mahmood señaló que el modelo actual fue "construido para un siglo diferente" y que el nuevo organismo atraerá "talento de primera clase", además de ayudar a mantener los costos bajo control al trasladar las adquisiciones a una fuerza nacional única.

Indicó que las propuestas completas se presentarán al Parlamento el lunes. Se esperan otros cambios, como la reducción del número de efectivos policiales en Inglaterra y Gales y cambios en la forma en que se reclutan y gestionan los agentes de policía.

La perspectiva de cambio fue ampliamente bienvenida dentro de los círculos policiales, con la Policía Metropolitana de Londres, que lidera la labor antiterrorista, y que recibió con satisfacción la creación de un servicio nacional unificado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

