Reino Unido planea crear un "FBI británico" para unificar investigaciones en un cuerpo policial

ARCHIVO - Policías patrullan la estación de tren de King's Cross en Londres, el unes 3 de noviembre de 2025. (AP foto/Kin Cheung, Archivo) AP

El Servicio Nacional de Policía reunirá bajo el mismo paraguas el trabajo de las agencias existentes que se ocupan del terrorismo y el crimen, los helicópteros policiales y la vigilancia de las carreteras, así como las unidades regionales de crimen organizado en Inglaterra y Gales.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, afirmó que el nuevo organismo aliviará la carga de las 43 fuerzas policiales locales en Inglaterra y Gales, ayudándolas a centrarse únicamente en los delitos cotidianos dentro de sus jurisdicciones.

"Algunas fuerzas locales carecen de las habilidades o recursos que necesitan para combatir el crimen moderno complejo como el fraude, el abuso infantil en línea o las bandas criminales organizadas", expresó.

Mahmood señaló que el modelo actual fue "construido para un siglo diferente" y que el nuevo organismo atraerá "talento de primera clase", además de ayudar a mantener los costos bajo control al trasladar las adquisiciones a una fuerza nacional única.

Indicó que las propuestas completas se presentarán al Parlamento el lunes. Se esperan otros cambios, como la reducción del número de efectivos policiales en Inglaterra y Gales y cambios en la forma en que se reclutan y gestionan los agentes de policía.

La perspectiva de cambio fue ampliamente bienvenida dentro de los círculos policiales, con la Policía Metropolitana de Londres, que lidera la labor antiterrorista, y que recibió con satisfacción la creación de un servicio nacional unificado.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP