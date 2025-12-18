Reino Unido nombra nuevo embajador en EEUU en reemplazo del diplomático vinculado a Jeffrey Epstein

Compartir en:









Christian Turner, que actualmente es representante permanente de Reino Unido ante las Naciones Unidas, reemplazará a Peter Mandelson, destituido en septiembre debido a su amistad con Epstein.

El nombramiento se produce en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado crítico con Europa y mientras Starmer y sus homólogos europeos presionan para asegurarse de que un plan de paz mediado por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania no deje a Kiev vulnerable.

“Reino Unido y Estados Unidos tienen una relación muy especial, y la amplia experiencia de Christian como un diplomático excepcional apoyará este vínculo único y asegurará que continúe floreciendo”, afirmó Starmer.

Turner, un diplomático veterano, asumirá el cargo tras el acuerdo de Estados Unidos. Anteriormente fue director político del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo y alto comisionado en Pakistán.

Mandelson, un político veterano, había desempeñado una función clave al persuadir al gobierno de Trump de no imponer altos aranceles a los productos británicos cuando ambos países anunciaron un acuerdo comercial en mayo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP