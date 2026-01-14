americateve

Reino Unido insta a funcionario policial a renunciar por veto a hinchas del Maccabi Tel Aviv

LONDRES (AP) — El miércoles, la secretaria del Interior del Reino Unido instó al jefe de una de las principales fuerzas policiales del país a renunciar tras un informe sobre cómo se prohibió a los aficionados del equipo de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv asistir a un partido contra el equipo de la Liga Premier Aston Villa en Birmingham el año pasado.

ARCHIVO - Un aficionado del Maccabi Tel Aviv es escoltado por la policía antes del partido de fútbol de la Liga Europa entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv en Birmingham, Inglaterra, el jueves 6 de noviembre de 2025. (AP Photo/Darren Staples, archivo)
ARCHIVO - Un aficionado del Maccabi Tel Aviv es escoltado por la policía antes del partido de fútbol de la Liga Europa entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv en Birmingham, Inglaterra, el jueves 6 de noviembre de 2025. (AP Photo/Darren Staples, archivo)

Shabana Mahmood dijo a los legisladores que el informe independiente encontró "una falta de liderazgo" por parte del jefe de policía de West Midlands, Craig Guildford, y agregó que "ya no cuenta con mi confianza".

La prohibición se produjo en un momento de crecientes preocupaciones sobre el antisemitismo en Gran Bretaña tras un ataque mortal a una sinagoga en Manchester y llamados de palestinos y sus simpatizantes a un boicot deportivo a Israel por la guerra con Hamás en Gaza.

La decisión de prohibir a los aficionados del Maccabi asistir al partido con Aston Villa el 6 de noviembre fue ampliamente criticada, incluso por el primer ministro británico Keir Starmer.

La policía de West Midlands dijo en ese momento que había considerado el partido de alto riesgo "basado en la inteligencia actual y en incidentes previos", incluidos la violencia y los crímenes de odio que ocurrieron cuando Maccabi jugó contra el Ajax en Ámsterdam la temporada pasada.

Guildford no comentó de inmediato sobre el informe el miércoles, pero la policía de West Midlands dijo que "se cometieron errores" sin mencionar a su jefe de policía.

Mahmood afirmó que el informe del inspector jefe de policía, Andy Cooke, encontró que la policía de West Midlands había exagerado la amenaza que representaban los aficionados del Maccabi mientras subestimaba los riesgos potenciales para ellos, y "realizó poco compromiso con la comunidad judía" antes de tomar una decisión.

Ella dijo que el informe señaló que "la fuerza solo buscó la evidencia para apoyar su posición deseada de prohibir a los aficionados". El informe no encontró que la fuerza policial fuera antisemita.

Mahmood también señaló una referencia policial en ese momento a un partido inexistente entre Maccabi y el equipo de la Liga Premier West Ham en 2023, que se consideró una "alucinación de IA". Guildford previamente negó que la IA fuera la culpable de ese error, pero se disculpó por ello el miércoles antes de la publicación del informe.

Mahmood dijo que no tenía el poder de despedir a Guildford como resultado de un cambio de política por parte del anterior gobierno conservador en 2011, pero estaba buscando reinstaurar ese poder a los secretarios del Interior. Actualmente, los comisionados de policía y crimen elegidos localmente tienen ese poder.

Simon Foster, el comisionado de West Midlands, reconoció la "significativa fuerza del sentimiento" que rodea la controversia y dijo que buscaría más respuestas de Guildford en una reunión pública el 27 de enero de su junta de responsabilidad y gobernanza.

