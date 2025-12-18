americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reino Unido detiene a manifestantes propalestinos mientras endurece leyes contra discurso de odio

LONDRES (AP) — La policía en Londres arrestó a dos personas que pidieron una "intifada" durante una protesta pro-palestina, tras la decisión de las autoridades de endurecer la aplicación de las leyes contra el discurso de odio tras un ataque mortal en una celebración de Hanukka en Australia.

ARCHIOVO - El comisario de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, se ve durante una visita del rey Carlos III para darles las gracias por su labor y su apoyo antes del funeral de la fallecida reina Isabel II en Londres el 17 de septiembre de 2022. (Carl de Souza/Pool Foto via AP, Archivo)
ARCHIOVO - El comisario de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, se ve durante una visita del rey Carlos III para darles las gracias por su labor y su apoyo antes del funeral de la fallecida reina Isabel II en Londres el 17 de septiembre de 2022. (Carl de Souza/Pool Foto via AP, Archivo) AP

Los arrestos se produjeron el miércoles, horas después de que la policía en Londres y Manchester, Inglaterra, anunciara una campaña contra los manifestantes que utilizan consignas como "globalicemos la intifada". La palabra árabe intifada se traduce generalmente como "alzamiento".

Aunque los manifestantes propalestinos dicen que la consigna describe las protestas mundiales contra la guerra en Gaza, los líderes judíos dicen que inflama las tensiones y fomenta ataques contra judíos, como el ataque que mató a 15 personas el domingo en la playa Bondi de Sydney.

El comisionado de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, y el jefe de la Policía de la Región de Manchester, Stephen Watson, dijeron que decidieron adoptar una postura más dura después del suceso de Bondi y un ataque el 2 de octubre a una sinagoga en Manchester que dejó dos muertos.

"Sabemos que las comunidades están preocupadas por pancartas y cánticos como 'globalicemos la intifada', y aquellos que lo usen en futuras protestas o de manera dirigida deben esperar que la Met y GMP tomen medidas", dijeron en un comunicado conjunto publicado el miércoles. "Se han producido actos violentos, el contexto ha cambiado: las palabras tienen significado y consecuencia".

En las horas previas a la manifestación del miércoles por la noche en apoyo de Palestine Action, un grupo propalestino que fue ilegalizado como organización terrorista a principios de este año, la policía de Londres advirtió a los manifestantes que estuvieran al tanto del anuncio anterior.

Dos manifestantes fueron arrestados por "delitos de orden público con agravante de racismo" después de que gritaran consignas pidiendo una intifada durante la protesta frente al Ministerio de Justicia el miércoles por la noche, dijo la Policía Metropolitana en las redes sociales. Una tercera persona fue arrestada por intentar interferir con los arrestos iniciales.

El término "intifada" se utiliza para describir dos grandes levantamientos palestinos contra la política israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza, el primero comenzando en 1987 y el segundo en 2000. Durante el reciente conflicto en Gaza, la consigna "globalicemos la intifada" ha sido muy utilizada por manifestantes propalestinos en todo el mundo.

El debate sobre este tipo de lenguaje surge después de que los crímenes de odio antisemitas y el abuso en línea se dispararan en Reino Unido tras el ataque liderado por Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, y la campaña militar israelí en Gaza que siguió.

Alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 tomadas como rehenes durante el ataque inicial a Israel. Más de 70.660 palestinos han sido asesinados durante la campaña israelí en Gaza, según el ministerio de salud del territorio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

El presidente Donald Trump camina tras descender del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump exige a Venezuela devolver activos estadounidenses y defiende el "bloqueo" a petroleros

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

ARCHIVO - Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos el 11 de diciembre de 2020, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cuba implementará tasa cambiaria flotante para reducir el mercado negro

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter