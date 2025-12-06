Reid anota triple decisivo, McDaniels suma 27 puntos y Timberwolves superan a Clippers

Compartir en:









Naz Reid, pívot de los Timberwolves de Minnesota, festeja con su compañero Athony Edwards, durante el duelo del sábado 6 de diciembre de 2025, ante los Clippers de Los Ángeles (AP Foto/Matt Krohn) AP

Julius Randle añadió 24 puntos a la causa de Minnesota. El gran tiro de Reid culminó una noche de 19 puntos desde el banquillo, incluyendo cinco de ocho triples.

McDaniels convirtió dos tiros libres con 4,8 segundos por jugar y los Timberwolves resistieron.

Minnesota ganó su quinto partido consecutivo, su mejor racha de la temporada. Los Clippers han perdido siete de ocho.

James Harden lideró a los Clippers con 34 puntos y se colocó en el décimo lugar en la lista de máximos anotadores de la NBA. Superó a Carmelo Anthony (28.289 puntos) con un par de tiros libres en el tercer cuarto.

Kawhi Leonard añadió 20 puntos, mientras que Ivica Zubac sumó 15 unidades y 13 rebotes por los Clippers. Harden falló un triple que hubiera empatado el duelo en el último segundo.

Minnesota llegó con el cuarto mejor porcentaje de triples en la NBA (38.7%) pero sólo acertó dos de diez desde la línea de tres antes del descanso.

