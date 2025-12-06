americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reid anota triple decisivo, McDaniels suma 27 puntos y Timberwolves superan a Clippers

MINNEAPOLIS (AP) — Naz Reid encestó un triple decisivo con 13 segundos restantes, Jaden McDaniels anotó 27 puntos y los Timberwolves de Minnesota superaron el sábado 109-106 a los Clippers de Los Ángeles.

Naz Reid, pívot de los Timberwolves de Minnesota, festeja con su compañero Athony Edwards, durante el duelo del sábado 6 de diciembre de 2025, ante los Clippers de Los Ángeles (AP Foto/Matt Krohn)
Naz Reid, pívot de los Timberwolves de Minnesota, festeja con su compañero Athony Edwards, durante el duelo del sábado 6 de diciembre de 2025, ante los Clippers de Los Ángeles (AP Foto/Matt Krohn) AP

Julius Randle añadió 24 puntos a la causa de Minnesota. El gran tiro de Reid culminó una noche de 19 puntos desde el banquillo, incluyendo cinco de ocho triples.

McDaniels convirtió dos tiros libres con 4,8 segundos por jugar y los Timberwolves resistieron.

Minnesota ganó su quinto partido consecutivo, su mejor racha de la temporada. Los Clippers han perdido siete de ocho.

James Harden lideró a los Clippers con 34 puntos y se colocó en el décimo lugar en la lista de máximos anotadores de la NBA. Superó a Carmelo Anthony (28.289 puntos) con un par de tiros libres en el tercer cuarto.

Kawhi Leonard añadió 20 puntos, mientras que Ivica Zubac sumó 15 unidades y 13 rebotes por los Clippers. Harden falló un triple que hubiera empatado el duelo en el último segundo.

Minnesota llegó con el cuarto mejor porcentaje de triples en la NBA (38.7%) pero sólo acertó dos de diez desde la línea de tres antes del descanso.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Jugadores del Inter Miami celebran tras ganar la final de la MLS al superar a los Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Messi e Inter Miami ganan la final de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter